Элтон Джон создаст мюзикл "Дьявол носит Prada" для Бродвея

Сегодня, 18:10

В 2006 году вышел одноименный фильм, в котором главные роли сыграли Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант

Кто сыграет в новой музыкальной постановке не известно. Кадр из фильма
Кто сыграет в новой музыкальной постановке не известно. Кадр из фильма

Британский музыкант Элтон Джон и драматург Пол Рудник создадут мюзикл "Дьявол носит Prada" для Бродвея, сообщает Variety.

По данным издания, постановкой занимаются Fox Stage Productions и Rocket Entertainment.

В 2006 году вышел одноименный фильм, в котором главные роли сыграли Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант.

При этом нет никакой информации о том, кто еще сыграет в новой музыкальной постановке и на какое число намечена премьера.

Тем временем скандал между Мадонной и Трампом набирает обороты: президент США назвал певицу "отвратительной".
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