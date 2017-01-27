Элтон Джон создаст мюзикл "Дьявол носит Prada" для Бродвея
В 2006 году вышел одноименный фильм, в котором главные роли сыграли Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант
Британский музыкант Элтон Джон и драматург Пол Рудник создадут мюзикл "Дьявол носит Prada" для Бродвея, сообщает Variety.
По данным издания, постановкой занимаются Fox Stage Productions и Rocket Entertainment.
В 2006 году вышел одноименный фильм, в котором главные роли сыграли Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант.
При этом нет никакой информации о том, кто еще сыграет в новой музыкальной постановке и на какое число намечена премьера.
Тем временем скандал между Мадонной и Трампом набирает обороты: президент США назвал певицу "отвратительной".
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