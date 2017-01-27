Элтон Джон создаст мюзикл "Дьявол носит Prada" для Бродвея

В 2006 году вышел одноименный фильм, в котором главные роли сыграли Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант

Британский музыкант Элтон Джон и драматург Пол Рудник создадут мюзикл "Дьявол носит Prada" для Бродвея, сообщает Variety.

По данным издания, постановкой занимаются Fox Stage Productions и Rocket Entertainment.

В 2006 году вышел одноименный фильм, в котором главные роли сыграли Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант.

При этом нет никакой информации о том, кто еще сыграет в новой музыкальной постановке и на какое число намечена премьера.

Тем временем скандал между Мадонной и Трампом набирает обороты: президент США назвал певицу "отвратительной".