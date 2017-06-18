Фантастические пейзажи из "Властелина Колец" собрали в одном видео

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Видеоблогер Александр Рыбаков (канал "...and Action!") собрал в одном 4К-видео все основные пейзажи из трилогии Питера Джексона "Властелин Колец", – передает TJ.

"Во время работы над следующим большим выпуском по кинотрилогии "Властелин колец" я так сильно засмотрелся на тамошние пейзажи и окружение (как всегда), что решил сделать отдельный небольшой суперкат с теми самыми ландшафтами. Признаться, меня всегда поражал масштаб локаций в этих фильмах, а эти пролеты камеры от оператора Эндрю Лесни и вовсе можно пересматривать вечно", – говорит видеоблогер Александр Рыбаков.

В качестве музыки для видео была выбрана композиция We Will Never Forget исполнителя Люка Ричардса (Luke Richards).
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