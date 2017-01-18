Иван Букреев: "Нет смысла все время шутить о политике, там "смешно" и без нас"

Несмотря на то, что современный мир порождает новые возможности и перспективы, мы постоянно сталкиваемся с проблемами, о которых раньше даже не задумывались (или их не существовало вовсе). О политике, экологии, экономике и прочих "вечных темах" человечество не забудет никогда, однако временами на первый план выходят неожиданные "открытия" – к примеру, инфоголизм.

Зависимость от информации и всевозможных гаджетов пока не рассматривается как катастрофа, однако "инфоголизация" уже порождает споры ученых, а в Украине даже стала подспорьем для создания фильма.

Уже второго марта в прокат выйдет романтическая комедия "Инфоголик", созданная по заказу телеканала НЛО TV совестно с Idea Production и студией "Мамахохотала". Эта картина рассказывает о жизни инвест-менеджера Максима (играет Евгений Янович), который в погоне за информацией начал упускать важные моменты собственной жизни – например, беременность жены.

Сайт Сегодня.ua решил пообщаться с директором телеканала НЛО TV Иваном Букреевым и узнать, как создавался фильм:

- Иван, как родилась идея снять фильм на тему информационной зависимости, и почему выбрали именно ее? Ведь даже в Голливуде были попытки снять что-то подобное, но так никто и не решился.

- Идея родилась из наблюдений за тем, как мы сейчас живем – почти все "залипают" в телефоны и все глубже погружаются в какую-то другую реальность. На самом деле, это была одна из трех тем, которые мы рассматривали, хотя все они были посвящены современному высокотехнологическому миру.

Новости нас окружают и поглощают, а в последние годы они еще активнее вошли в нашу жизнь. Мы получаем информацию отовсюду: из интернета, телевизора, онлайн СМИ, печатной прессы, соцсетей. С развитием технологий, живое общение начинает отходить на второй план.

Вы ведь знаете, что уже несколько лет как в некоторых ресторанах не подключают "вай-фай" и "не разрешают" пользоваться телефонами. И не зря – мы уже общаемся друг с другом с помощью месенджеров, сидя в соседних комнатах. Как видно, это достаточно неплохая база для развития комедийных ситуаций.

Плюс, в погоне за информацией и из-за зависимости от нее люди часто пропускают важные события из собственной жизни, придавая значение вещам, на которые даже не могут повлиять ("диванные войска" тому пример). Именно об этом – и с порцией хорошего юмора – наш фильм.

- Как вы считаете, насколько эта тема может "зацепить"?

- Вполне! Причем, как молодую аудиторию, на которую мы ориентированы, так и на людей любого возраста. Инфоголизм уже касается и наших родителей, и наших детей. Пусть первые смотрят все выпуски новостей по ТВ, а вторые залипают в планшеты – суть одна.

Мы не пытались спекулировать на том, что это серьезная проблема и ее надо срочно решать, и совершенно не говорим, что нужно забиться в комнате, сжечь телевизор, отключить интернет и вообще никаких новостей не узнавать. Фильм в комедийном формате показывает, как важно разделять информационные потоки и хотя бы немного жить своей собственной жизнью.

- Это ваш первый полнометражный фильм. Не было мыслей "перестраховаться" и взять "проверенный" материал, то, что всегда заходит –политику?

- Этой темой занимается "95 квартал" – это их территория, их ниша. Мы никогда не избегали, но и не концентрировались на политическом юморе – отношения людей и вечные темы нам интересней. Думаю, что нет смысла все время шутить о политике, там "смешно" и без нас.

- "Инфоголик" – это, скорее, развлечение или фильм "на подумать"?

- Я думаю, что любой человек найдет в фильме для себя поучительные моменты. А то, что в нем каждый узнает себя, – факт. Но, в первую очередь, "Инфоголик" – это все-таки комедия, попытка отвлечь зрителя от наших будней, разрядить негатив и дать заряд позитива за 90 минут.

- Как подбирался актерский состав? Актеров подбирали, исходя из сценария, или писали сценарий под конкретных действующих лиц?

- Мы изначально рассчитывали заявить наш комедийный дуэт – Женю Яновича и Олега Маслюка. Под них писалась и главная роль, и роль друга главного героя. Остальных героев подбирали уже согласно сценарию и тому, как они будут коррелироваться с основными персонажами. Кого-то приглашали из тех, с кем работали на других проектах, остальных выбирали путем кастингов. Так получилось, что через кастинг в проект пришли и ребята из наших "Суперкопов" и "СышышьШоу" – Дмитрий Соловьев и Павел Тупиков.

У нас много молодых и перспективных, но есть и опытные актеры – например, Сергей Калантай, который украсил нашу картину своими опытом и харизмой в роли олигарха, отлично сыграл Алексей Нагрудный, да в принципе вся команда отработала отлично. Я всем им искренне благодарен и уверен, что мы еще не раз поработаем в новых проектах.

- Не было опасения, что зритель не пойдет на "не раскрученных" героев?

- Такие опасения есть всегда, и у нас, конечно, были. Но, с другой стороны, за последние годы мы в первую очередь работали как раз с не раскрученными героями – это и сериал "Как закалялся стайл", и то же шоу "Мамахохотала", и наши ситкомы, про которые я уже сказал.

Ребята становятся звездами украинской величины уже после выхода проектов на НЛО TV. Во-вторых, у нас в Украине пока не сформировался толком ТОП звезд "отечественного производства", особенно в комедии. Ничего не остается кроме как создавать этот ТОП потихоньку и в эфире и, теперь уже, в прокате.

- А кто-то из знаменитостей был задействован в съемках?

- Конечно. У нас в фильме снялся народный артист Украины Павло Зибров, с которым ребята из "Мамахохотала" посотрудничали еще во время записи юмористического клипа про "укрзалізницю" "Лова-лова". Сотрудничество пришлось всем по душе, поэтому уверен, что нестандартное камео Зиброва понравится и зрителям.

- А как сочетаются Павло Зибров и молодежная комедия?

- Парадоксально, но отлично сочетаются! Надо отдать должное Павлу: он действительно смог вжиться в свою роль, стать изюминкой ленты, как Билл Мюррей со своим камео в фильме "Добро пожаловать в Зомбиленд". Он с иронией относится к своим званиями, статусу, сценическому образу – поэтому очень органично вписался в комедийную историю.

- Насколько основательным было участие канала НЛО TV в создании фильма, подборе команды?

- На подбор команды мы особо не влияли, так как работали с большинством ребят еще на съемках нашего сериала с Сашей Ярмаком "Как закалялся стайл", а по остальным этапам производства канал плотно участвовал во всем: от выбора идеи и заканчивая корректировкой текста сценария.

- Помогало ли государство?

- Не помогало, да мы и не обращались "за помощью". И это не потому, что мы не хотим работать с государством – причина в небольшом бюджете картины, мы потянули сами. Ведь если говорить о фильме с бюджетом в разы больше, нужно отдавать себе отчет, что в Украине он не окупится.

- К слову об окупаемости – какие прокатные перспективы у "Инфоголика"? Каковы ваши ожидания?

- Как для первого фильма мы не ставим себе сверхкоммерческих целей – больше стремимся получить опыт кинопроизводства и кинопроката для будущих наших проектов, создать прецедент, PR-повод. Но надеемся также и на доходы, куда же без этого? Надеемся, украинский зритель не подведет.

"Инфоголик" – это украинский фильм обо всех нас.