Кирилл Воронин: "Волонтеров Евровидения проверяем стрессами"

Ивент-руководитель конкурса "Евровидение" Кирилл Воронин рассказал "Сегодня" о том, как пройдет открытие конкурса, где ищут добровольцев, которые будут работать с гостями, об уроках управления толпой, дипломатии и о том, где будут отдыхать участники.

До старта Евровидения в Киеве осталось меньше месяца — уже 7 мая состоится церемония открытия, а 9 мая на сцену выйдут первые полуфиналисты. "Сегодня" пообщалась с одним из организаторов этого мероприятия и узнала, как проходит подготовка.

— Кирилл, ваша должность в организации Евровидения звучит как "ивент-руководитель". В чем заключаются ваши задачи?

— Их очень много — менеджмент волонтеров, делегаций, поселение, расселение, логистика. С менеджерами, моими коллегами, мы занимаемся организацией церемонии красной дорожки, Eurovision-Village — фан-зоны в центре города. А еще на нас — Евро-клуб, весь кейтеринг, то есть все, чтобы это большое мероприятие нормально функционировало на протяжении двух недель.

— Одним МВЦ, где будут проходить полуфиналы и финал конкурса, Евровидение в Киеве не ограничивается. Какие еще будут локации?

— Все локации уже официально утверждены. Помимо МВЦ на Левобережной, где будет проходить само шоу, это еще будет и площадь Конституции — напротив Мариинского дворца. Там будет находиться красная дорожка, после чего гости отправятся в КВЦ "Парковый", где состоится церемония открытия. Помимо этого, КВЦ "Парковый" — это еще и Евро-клуб: место встреч и отдыха аккредитованных фанатов и прессы, а также участников конкурса. И, конечно же, будет большой Eurovision-Village — фан-зона на Крещатике.

— С какими сложностями вы столкнулись при поиске локаций?

— Нам было важно выбрать места, которые будут одновременно и удобными по своему расположению, и безопасными. Наша внутренняя служба безопасности, а также штаб безопасности при Кабинете министров Украины провели свои проверки и одобрили эти локации.

— Фан-зона на Крещатике будет наподобие фан-зоны на Евро-2012?

— Да, это место для времяпрепровождения и веселья — 12 000 квадратных метров. Это будет большая фан-зона для интеракции, спонсорская — на ней будут фуд-корты, разные активности, большая сцена, вход будет бесплатным. Что касается цен на напитки и еду — мы обязательно выразим свои пожелания подрядчикам по поводу стоимости, чтобы это не было заоблачно дорого для посетителей, но мы цены не устанавливаем. Также там будут очень интересные стенды разных городов Украины, где можно будет узнать, что еще стоит увидеть у нас в стране.

— Знаю, что церемонией красной дорожки занимается режиссер Сергей Проскурня, он же будет заниматься и самим шоу. Как вам работается?

— Он — идеолог и креативный директор красной дорожки и церемонии открытия. То есть за всю креативную часть отвечает он. Мы сейчас находимся в поиске каких-то мажорных нот для этих мероприятий, чего-то, что бы выделяло нашу страну среди других стран. То есть красная дорожка — это достаточно банальное событие, по большому счету, везде происходящее одинаково. А мы же хотим это все как-то разбавить. Например, мы уже продумали, что наша красная дорожка будет самой длинной в истории конкурса — 265 метров. Это уже нам плюсик небольшой, ведь обычно нормой дорожки считается стометровка, и все приблизительно такие и выбирают. Плюс у нас будет невероятно красивый фон — Мариинский дворец, смотровая площадка! На крыше КВЦ "Парковый" будет стоять флагшток, где каждая делегация будет поднимать свой флаг. Есть какие-то детали, которые чуть позже еще раскроет Сергей Владиславович, ведь много над чем мы пока еще работаем.

— Мариинский дворец сейчас огражден зеленым деревянным строительным забором. Его уберут на время торжества?

— Да, конечно. Здание сейчас вовсю чистят, ремонтируют, чтобы все было красиво. Вход по-прежнему оставят закрытым, но снаружи он будет в лучшей форме.

— Также вы сказали, что вы отвечаете за волонтеров. Учитывая важность мероприятия, то, что это международный большой конкурс, есть какие-то специальные критерии отбора, или берут всех желающих и находят подходящий им сектор работы?

— Вообще заявки стать волонтером подали кандидаты из 39 стран — это 11 965 анкет! Мы все их просмотрели, но для собеседования выбрали около 2000. В итоге отобрано 700 волонтеров из 1000 необходимых. Собеседования проводятся лично или по "Скайпу" — с теми, кто проживают в других городах или странах. Активнее всего была Великобритания — больше всего заявок пришло от них. Они, кстати, активны не только в этом — они одни из лидеров по заходам на сайт и приобретении билетов. Конечно же, мы учитываем все то, с чем им придется столкнуться. Поэтому проводим разные тренинги — например, crowd-menegment — это навыки работы с толпой, различные коммуникативные навыки, посвящение в дипломатические тонкости, ведь соберутся люди из разных стран, все очень чувствительные, нужно быть с ними максимально корректными и понятными. Я очень надеюсь, что наши волонтеры будут ответственными, и будут осознавать важность того, в чем они принимают участие, и что их работа оставит впечатление от страны.

— Как проходят собеседования?

— Мы проводим всевозможные тесты — стрессовые, например, общаясь с кандидатом, внезапно переходим на английский. Банально до того, что тим-лидер говорит: "Я — твоя младшая сестра, мне семь лет. Объясни мне, кто такой волонтер". Нам важно выявить способности человека, которые покажут, как он будет себя вести в той или иной ситуации. Но все это — исходя из потребностей Евровидения. Мы не заставляем отжиматься по 70 раз и прыгать через костры. Это же работа с разными людьми, и все должно быть деликатно, взвешенно и комфортно. Ведь никто на площадке не ищет ивент-директора, чтобы задать вопрос — гости обращаются к волонтерам, и они должны дать им ответы на все вопросы.

— Какие важные задачи у вас намечены сейчас?

— Мы запустили тендеры — по кейтерингу, другим важным составляющим организации Евровидения. В них могут участвовать все желающие. Но мне хотелось бы обратиться к предпринимателям и попросить их дважды подумать, не переоценивают ли свои силы? Смогут ли справиться с большим объемом работы? Это все не только производственная мощность, если можно так сказать, но и постоянное состояние стресса, разные люди, бешеный ритм... Все это надо учитывать.

— Занимаясь организацией Евровидения, вы оглядываетесь на зарубежный опыт?

— Конечно. Но я вам скажу, что одним Евровидением хороший ивент-опыт не ограничивается. Есть еще много мероприятий, которые намного больше Евровидения. У него, конечно, есть своя специфика — это телешоу, и нужно это учитывать в первую очередь. Но по масштабу есть и гораздо больше события — финалы крупных спортивных матчей, футбольных, баскетбольных кубков, и важные моменты каждого из них я для себя отметил. Поэтому Евровидение в Киеве — это комплексная история с кейсами (фрагментами опытов. — Авт.пж) финалов Лиги чемпионов и больших частных мероприятий, событий городских и международных. Я, например, уже занимался организацией большой фан-зоны — под Аркой Дружбы народов во время Евро-2012. И хорошо запомнил, что важнее всего в этом деле — иметь двойной скотч, желательно островной (улыбается).