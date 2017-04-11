Люк Бессон снял самый дорогой фильм в истории Франции
Бюджет фильма составил 197 миллионов евро. До этого самым дорогим проектом был "Астерикс на Олимпийских играх"
Картина "Валериан и город тысячи планет" французского режиссера Люка Бессона установила рекорд, став самой дорогой лентой в истории кинематографа Франции. Об этом сообщает издание Cineuropa.
Бюджет фильма составил 197 миллионов евро. Раньше самой дорогой картиной считался "Астерикс на Олимпийских играх" 2008 года с бюджетом в 78 миллионов евро.
Отмечается, что "Валериан и город тысячи планет" — фильм исключительно французского производства, хотя оригинальный язык ленты — английский.
Картина, главные роли в которой сыграли Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, рассказывает о приключениях космических спецагентов, ставших невольными участниками межгалактического заговора.
В фильме также снялись певица Рианна, Клайв Оуэн, Итан Хоук и Рутгер Хауэр.
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