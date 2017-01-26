Названы самые кассовые "оскаровские" фильмы в истории

"Унесенные ветром" заработали в домашнем прокате $1,7 млрд в пересчете на современные деньги

Фильм "Унесенные ветром" 1939 года выпуска стал самым кассовым "оскароносным" фильмом в истории.

Газета The Wall Street Journal составила соответствующий рейтинг. Речь идет о картинах, выигравших премию американской академии кинематографических искусств и наук в номинации "Лучший фильм".

Согласно данным издания, "Унесенные ветром" заработали в домашнем прокате $1,7 млрд в пересчете на современные деньги.

На второй строчке – "Звуки музыки" (1965) с кассовыми сборами $1,23 млрд. "Титаник" (1997) оказался на третьей позиции с $1,17 млрд.

В первую пятерку также попали "Бен-Гур" (1959) с $848 млн и "Афера" (1973) с $771 млн.

Тем временем объявлены номинанты на Оскар-2017: "Ла-Ла Ленд" повторил рекорд "Титаника", а Эмма Стоун – соперница Мерил Стрип.