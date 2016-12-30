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Названы самые ожидаемые фильмы 2017 года http://www.segodnya.ua/img/article/7846/9_main.1483087624.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/9_tn.1483087624.jpg Шоу-бизнес В первую десятку вошли фильмы о супергероях "Чудо-женщина", "Человек-паук: Возвращение домой" и "Лига справедливости: Часть 1"

Названы самые ожидаемые фильмы 2017 года

Сегодня, 12:39

В первую десятку вошли фильмы о супергероях "Чудо-женщина", "Человек-паук: Возвращение домой" и "Лига справедливости: Часть 1"

Самым ожидаемым фильмом в 2017 году стали «Звездные войны: Эпизод 8». Кадр из видео
Самым ожидаемым фильмом в 2017 году стали «Звездные войны: Эпизод 8». Кадр из видео

Самым ожидаемым фильмом 2017 года стала лента режиссера Райана Джонсона "Звездные войны: Эпизод 8", продолжение киносаги Джорджа Лукаса. Его премьера намечена на 14 декабря.

Об этом написал американский билетный сервис Fandango, который составил список 30 самых ожидаемых лент 2017 года.

Второе место рейтинга досталось фантастической ленте "Стражи Галактики. Часть 2" с Крисом Праттом и Карен Гиллан. На третьем месте оказался фильм "Красавица и Чудовище", в которой снялась Эмма Уотсон.

В первую десятку также вошли фильмы о супергероях "Чудо-женщина", "Человек-паук: Возвращение домой" и "Лига справедливости: Часть 1". Кроме того зрители очень ждут восьмой сиквел "Форсажа" и картину "На пятьдесят оттенков темнее" — продолжение "Пятидесяти оттенков серого".

Помимо этого, кинолюбители ждут премьеры ленты "Логан", завершающей части трилогии о Росомах и мультфильма "Гадкий я 3".

Завершает рейтинг ТОП-30 самых ожидаемых фильмов 2017 года фэнтезийный боевик "Великая стена" с Мэттом Дэймоном.

Ранее были названы худшие фильмы 2016 года.
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Источник:

Lenta.ru

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