Недотрога: 50 Cent ударил схватившую его за руку фанатку
Поняв свою ошибку, рэпер в качестве извинения пригласил девушку на сцену, где она станцевала тверк
Американский рэпер 50 Cent ударил свою поклонницу за то, что она потянула его за руку во врея концерта и таким образом стащила музыканта со сцены в Балтиморе.
Видеоролик инцидента опубликовал портал TMZ.
На видео показано, как 50 Cent кулаком ударил державшую его за руку женщину в грудь и вернулся на площадку. Правда, поняв свою ошибку, рэпер в качестве извинения пригласил девушку на сцену, где она станцевала тверк.
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