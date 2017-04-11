Недотрога: 50 Cent ударил схватившую его за руку фанатку

Вчера, 15:39

Поняв свою ошибку, рэпер в качестве извинения пригласил девушку на сцену, где она станцевала тверк


Американский рэпер 50 Cent ударил свою поклонницу за то, что она потянула его за руку во врея концерта и таким образом стащила музыканта со сцены в Балтиморе.

Видеоролик инцидента опубликовал портал TMZ.

На видео показано, как 50 Cent кулаком ударил державшую его за руку женщину в грудь и вернулся на площадку. Правда, поняв свою ошибку, рэпер в качестве извинения пригласил девушку на сцену, где она станцевала тверк.
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