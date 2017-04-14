Новый тренд: окрашивание волос с помощью стекла

Сегодня, 04:19

В результате получаются необычные голографические переливы


Hand-pressed coloring

Hand-pressed coloring

Hand-pressed coloring

Hand-pressed coloring

Hand-pressed coloring

Hand-pressed coloring

Hand-pressed coloring

Hand-pressed coloring

Hand-pressed coloring

Hand-pressed coloring

Теперь можно красить волосы с помощью стекла. Такой необычный способ придумала Чиала Марвиси, колорист Redken, и назвала свою методику hand-pressed coloring. Во время процедуры мастер наносит хаотично широкими мазками краску разных оттенков на поверхность плексогласа (органического стекла), а затем прижимает его к отдельным прядям, параллельно растушевывая цветовые переходы специальной кистью, – передает peopletalk. В результате получаются необычные голографические переливы.

Еще один плюс – длится такое окрашивание не более 45 минут (независимо от длины волос), что, согласись, намного меньше стандартной процедуры. Но не спеши радоваться – такой метод подойдет только блондинкам (голографическое окрашивание хорошо смотрится именно на светлых волосах). Так что, если хочешь быть в тренде, тебе придется сначала осветлиться и только потом прибегать к новой технике hand-pressed coloring.
мода, волосы, тренд

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