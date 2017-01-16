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Последний сезон "Игры престолов" может оказаться длиннее http://www.segodnya.ua/img/article/7887/68_main.1484583827.png http://www.segodnya.ua/img/article/7887/68_tn.1484583827.png Шоу-бизнес Премьера восьмого сезона "Игры престолов" ожидается в 2018 году

Последний сезон "Игры престолов" может оказаться длиннее

Сегодня, 18:20

Премьера восьмого сезона "Игры престолов" ожидается в 2018 году

Премьера восьмого сезона «Игры престолов» ожидается в 2018 году. Фото: twitter.com/gameofthrones
Премьера восьмого сезона «Игры престолов» ожидается в 2018 году. Фото: twitter.com/gameofthrones

Последний сезон сериала "Игра престолов" может оказаться длиннее, чем предполагалось.

Об этом заявил программный директор канала HBO Кейси Блойс, передает Radio Times.

Изначально утверждалось, что в седьмом сезоне будет семь эпизодов, в восьмом – всего шесть, хотя до сих пор каждый сезон "Игры престолов" состоял из 10 серий.

Блойса рассчитывает, что шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс рассмотрят возможность большего количества эпизодов в финальном сезоне. В то же время программный директор HBO отметил, что создатели "Игры престолов" всегда делают то, что, по их мнению, приводит к "лучшей версии шоу".

Ранее сообщалось, что премьера восьмого сезона "Игры престолов" ожидается в 2018 году.

Тем временем с другим не менее популярным сериалом разгорелись нешуточные разборки. Скандальный "Шерлок": кто слил в сеть последнюю серию четвертого сезона.
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Источник:

gazeta.ru

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