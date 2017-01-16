Последний сезон "Игры престолов" может оказаться длиннее

Последний сезон сериала "Игра престолов" может оказаться длиннее, чем предполагалось.

Об этом заявил программный директор канала HBO Кейси Блойс, передает Radio Times.

Изначально утверждалось, что в седьмом сезоне будет семь эпизодов, в восьмом – всего шесть, хотя до сих пор каждый сезон "Игры престолов" состоял из 10 серий.

Блойса рассчитывает, что шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс рассмотрят возможность большего количества эпизодов в финальном сезоне. В то же время программный директор HBO отметил, что создатели "Игры престолов" всегда делают то, что, по их мнению, приводит к "лучшей версии шоу".

Ранее сообщалось, что премьера восьмого сезона "Игры престолов" ожидается в 2018 году.

Тем временем с другим не менее популярным сериалом разгорелись нешуточные разборки. Скандальный "Шерлок": кто слил в сеть последнюю серию четвертого сезона.