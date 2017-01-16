Последний сезон "Игры престолов" может оказаться длиннее
Премьера восьмого сезона "Игры престолов" ожидается в 2018 году
Последний сезон сериала "Игра престолов" может оказаться длиннее, чем предполагалось.
Об этом заявил программный директор канала HBO Кейси Блойс, передает Radio Times.
Изначально утверждалось, что в седьмом сезоне будет семь эпизодов, в восьмом – всего шесть, хотя до сих пор каждый сезон "Игры престолов" состоял из 10 серий.
Блойса рассчитывает, что шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс рассмотрят возможность большего количества эпизодов в финальном сезоне. В то же время программный директор HBO отметил, что создатели "Игры престолов" всегда делают то, что, по их мнению, приводит к "лучшей версии шоу".
Ранее сообщалось, что премьера восьмого сезона "Игры престолов" ожидается в 2018 году.
Тем временем с другим не менее популярным сериалом разгорелись нешуточные разборки. Скандальный "Шерлок": кто слил в сеть последнюю серию четвертого сезона.
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