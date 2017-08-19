Про Оби-Вана Кеноби снимут отдельный фильм

Оскаровский номинант режиссер Стивен Долдри ведет переговоры об участии в съемках картины о персонаже "Звездных войн" джедае Оби-Ване Кеноби. В ранних частях саги роль Оби-Вана исполнял актер Юэн Макгрегор, – передает buro247.ua.

Сейчас переговоры находятся на начальной стадии, а у проекта пока нет даже сценария. Однако студия Lucasfilm надеется, что Долдри согласится и они будут работать над фильмом вместе.

Достанется ли эта роль Юэну Макгрегору снова — пока неизвестно.

Фильм про Кеноби — один из нескольких совместных проектов Lucasfilm и Disney в рамках саги "Звездные войны", помимо новой номерной трилогии.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности восьмых "Звездных войн".