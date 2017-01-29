Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей"

Сегодня, 15:17

Возмущение певицы связано с ужесточением Трампом миграционного законодательства страны

Певица Рианна. Фото: AP
Певица Рианна. Фото: AP

Популярная певица Рианна назвала Дональда Трампа "аморальной свиньей".

"Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое (тут Рианна использует сокращение BS от ругательного слова — ред.)", — написала она в Twitter.

Судя по всему, возмущение певицы связано с ужесточением Трампом миграционного законодательства страны. В частности, его указом ограничен въезд в страну держателям грин-кард из семи ближневосточных стран. Также он распорядился начать строительство стены вдоль границы с Мексикой.

Сама Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти — ред.) родилась на Барбадосе, но в 16 лет переехала в США, чтобы построить карьеру в шоу-бизнесе. Певица принимала участие в акции протеста у башни Трампа в Нью-Йорке после его инаугурации.

Как сообщалось ранее, суд Нью-Йорка частично приостановил действие указа президента США Дональда Трампа. Указом был введен запрет въезд в США на протяжении 90 дней беженцам, мигрантам и путешественникам из семи мусульманских стран.
США, рианна, мигранты, трамп, певица, возмущение, акции протеста

Вы сейчас просматриваете новость "Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей"". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Указ отменили из-за протестов. Фото: соцсети

Суд США временно отменил указ Трампа о мигрантах

Сегодня, 09:31

Запрет мигрантам на въезд в США отменен решением федерального суда

Общество

"Да, мой Господин": в соцсетях высмеяли переговоры Путина и Трампа

Сегодня, 06:41

Пользователи соцсетей прокомментировали разговор лидеров США и России

Звезды

О Трампе хотят снять фильм. Фото: AFP

Создатели фильма о Бритни Спирс снимут байопик о Дональде Трампе

Сегодня, 03:49

Биографическая лента канала Lifetime выйдет в 2018 году

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп подписал "исторический" указ о запрете лоббирования в США

Сегодня, 02:16

Чиновникам лоббирование запрещено пожизненно

Мир

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Главная интрига: обсуждали ли Путин и Трамп отмену санкций

Сегодня, 00:48

Песков ответил на вопрос, обсуждали ли президенты тему отмены санкций в ходе телефонного разговора

Мир

Митинг в США. Фото: соцсети

В Нью-Йорке проходит акция протеста против скандального закона Трампа

Сегодня, 00:26

Акция началась после задержания в аэропорту 12 граждан, прибывших из стран, попавших под запрет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования