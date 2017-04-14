Самойлова прокомментировала отказ России от Евровидения

Представительница России на Евровидении-2017 Юлия Самойлова заявила, что до последнего надеялась попасть на песенный конкурс в Киеве, передает "РИА Новости".

"Конечно, я расстроилась, потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло", – сказала российская певица.

Самойлова также отметила, что пока не знает, поедет ли на Евровидение в 2018 году.

Напомним, ранее Первый канал сообщил, что не будет транслировать Евровидение из-за ситуации с Юлией Самойловой. Позднее Европейский вещательный союз подтвердил, что Россия не будет участвовать в конкурсе.

Как известно, СБУ на три года запретила въезд в Украину российской певице Юлии Самойловой. Это связано с тем, что она незаконно посетила Крым, нарушив закон Украины.