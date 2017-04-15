Сериал "Друзья" станет мюзиклом

Сегодня, 06:07

Продюсерам также удалось получить разрешение на использование песен из сериала

Сериал &quot;Друзья&quot; возвращается. Фото: Vogue UA
Сериал "Друзья" возвращается. Фото: Vogue UA

Последний сезон культового американского сериала "Друзья" вышел в эфир 13 лет назад (заключительный эпизод смотрело 60,5 млн зрителей!). И вот, у поклонников сериала появился шанс снова встретиться с любимыми героями – этой осенью в Нью-Йорке пройдет премьера комедийного мюзикла, – передает peopletalk.

"Мы очень взволнованы шансом сделать пародию на такое популярное ТВ-шоу, – поделился с журналистами сценарист Тобли Максмит. – Будет и драный кот, и толстая Моника, и Дженис, мы хотим, чтобы вернулись все".

Продюсерам также удалось получить разрешение на использование песен из сериала. Правда, звезд сериала (напомним, главных героев играли Дженнифер Энистон (48), Кортни Кокс (52), Мэтт Леблан (49), Мэттью Перри (47), Дэвид Швиммер (50) и Лиза Кудроу (53)) заменят другие актеры (их имена пока не разглашаются).

Напомним, "Друзья" − культовый американский сериал о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. За десять лет (с 1994 по 2004) ситком стал самым популярным в своем жанре и успел завоевать множество наград: "Золотой глобус", "Эмми" и другие. Всего вышло десять сезонов, а это 236 эпизодов.

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Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс на шоу Джимми Киммела

Билеты появятся в продаже в июне на этом сайте.
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