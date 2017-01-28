Скончался знаменитый белорусский певец Тиханович

В Минске на 65-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни народный артист Беларуси, участник ВИА "Верасы" Александр Тиханович. Об этом сообщила его дочь.

"Сегодня ночью не стало моего папы... Мы благодарим всех, кто в течение его удивительного жизненного пути был рядом. Спасибо всем, кто молился и поддерживал его в его последний и очень непростой год", – написала Анастасия Тиханович в Instagram.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким Тихановича, отметив, что музыкант вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

"Александр Тиханович вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады, песни в его исполнении стали золотыми шлягерами на все времена", – говорится в послании. Лукашенко отметил, что Тиханович был "человеком огромного таланта и щедрой души, воспитал целую плеяду ярких молодых артистов и был примером преданности искусству и своим слушателям".

Справка. Александр Тиханович родился 13 июля 1952 года в Минске. Окончил Белорусскую консерваторию, в 1973 году вошел в состав ВИА "Верасы", много лет популярного на территории бывшего СССР. В ансамбле играл на бас-гитаре, трубе, исполнял вокальные партии. В 1986 году Тиханович был вынужден расстаться с "Верасами", а в 1987 попал в только что организованный Государственный оркестр Беларуси под руководством Михаила Финберга.

В 1988 вместе с женой организовал Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. Впоследствии он был преобразован в продюсерский центр, через который пролегал путь на большую сцену многих молодых белорусских исполнителей.

Кроме того Тиханович снимался в кино. В частности, он сыграл главную роль в мелодраме "Яблоко Луны" (2009), которую снял Юрий Елхов по сценарию Георгия Марчука.