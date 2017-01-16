Создатели "Шерлока" намекнули на пятый сезон сериала

Моффат рассказал, что они с Гэтиссом обсуждали идею показать слово "Начало" в конце "Последнего дела"

Создатели популярного сериала "Шерлок" Марк Гэтисс и Стивен Моффат рассказали о возможном пятом сезоне, сообщает Radio Times.

По их словам, эпизод "Последнее дело" может быть началом, то есть если сериал все-таки будет продолжен, то это будет отправная точка.

"Если это был последний раз – мы не планируем это, но это возможно – мы могли бы закончить его здесь. Мы не могли закончить его любым предыдущим сезоном, поскольку они всегда завершались колоссальными, отличными открытыми финалами", – отметил Моффат.

При этом он добавил, что в пятом сезоне Холмс и Ватсон по-прежнему раскрывали бы преступления.

Кроме того, Моффат рассказал, что они с Гэтиссом обсуждали идею показать слово "Начало" в конце "Последнего дела", но в итоге решили, что такой ход был бы слишком "дешевым".

Тем временем последняя серия "Шерлока" появилась в сети до выхода на телеэкраны.