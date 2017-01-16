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Создатели "Шерлока" намекнули на пятый сезон сериала http://www.segodnya.ua/img/article/7885/71_main.1484560834.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/71_tn.1484560834.jpg Шоу-бизнес Моффат рассказал, что они с Гэтиссом обсуждали идею показать слово "Начало" в конце "Последнего дела"

Создатели "Шерлока" намекнули на пятый сезон сериала

Сегодня, 12:09

Моффат рассказал, что они с Гэтиссом обсуждали идею показать слово "Начало" в конце "Последнего дела"

Эпизод «Последнее дело» может быть началом. Фото: twitter.com/sherlock221b
Эпизод «Последнее дело» может быть началом. Фото: twitter.com/sherlock221b

Создатели популярного сериала "Шерлок" Марк Гэтисс и Стивен Моффат рассказали о возможном пятом сезоне, сообщает Radio Times.

По их словам, эпизод "Последнее дело" может быть началом, то есть если сериал все-таки будет продолжен, то это будет отправная точка.

"Если это был последний раз – мы не планируем это, но это возможно – мы могли бы закончить его здесь. Мы не могли закончить его любым предыдущим сезоном, поскольку они всегда завершались колоссальными, отличными открытыми финалами", – отметил Моффат.

При этом он добавил, что в пятом сезоне Холмс и Ватсон по-прежнему раскрывали бы преступления.

Кроме того, Моффат рассказал, что они с Гэтиссом обсуждали идею показать слово "Начало" в конце "Последнего дела", но в итоге решили, что такой ход был бы слишком "дешевым".

Тем временем последняя серия "Шерлока" появилась в сети до выхода на телеэкраны.
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