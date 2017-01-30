Украина представила логотип и слоган "Евровидения-2017"

Сегодня, 17:25

Ожерелье состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особенная

Финал конкурса запланирован на 13 мая
Финал конкурса запланирован на 13 мая

Ключевым лозунгом  конкурса "Евровидение-2017" стал призыв "Celebrate Diversity", что в переводе означает "Праздновать многообразие". "

По мнению авторов, именно ожерелье (намисто) является самым древним женским украшением и оберегом. Оно состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особенная.

""Слоган Celebrate Diversity — об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает нас друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка", — прокомментировал исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд.

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Напомним, финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.
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"Сегодня"

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