Умер автор песни "Город золотой" Анри Волохонский

В ночь на 8 апреля в возрасте 81 года скончался поэт Анри Волохонский. Как сообщают друзья поэта, он умер во сне, сообщает сайт "Курсор".

Анри Волохонский родился 19 марта 1936 года в Ленинграде. Окончил ленинградский химико-фармацевтический институт, Института озёрного рыбного хозяйства.

В конце 1973 года Анри Волохонский получил разрешение на выезд за границу, жил с 31 декабря 1973 года в Израиле. Осенью 1985 года переселился в Мюнхен, где до августа 1995 года работал редактором отдела новостей на "Радио Свобода", после чего переселился в Тюбинген.

Из произведений Анри Волохонского наибольшую известность получило стихотворение "Рай" ("Над небом голубым…"), написанное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии исполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме "Асса".