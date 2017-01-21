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В конце февраля станет известно, кто представит Украину на "Евровидении-2017" http://www.segodnya.ua/img/article/7904/96_main.1485021533.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/96_tn.1485021533.jpg Шоу-бизнес За право представлять Украину поборется 21 исполнитель

В конце февраля станет известно, кто представит Украину на "Евровидении-2017"

Сегодня, 19:58

За право представлять Украину поборется 21 исполнитель

25 февраля будет назван победитель национального отбора на &quot;Евровидение-2017&quot;. Фото: Facebook
25 февраля будет назван победитель национального отбора на "Евровидение-2017". Фото: Facebook

25 февраля будет объявлено имя артиста, который в мае представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2017". Об этом сообщается на официальной странице украинского отбора в Facebook.

Как сообщают организаторы национального отбора, за право представлять Украину на конкурсе будут бороться 21 исполнителей. "Музыкальный продюсер Константин Меладзе вместе с командой национального отбора Евровидение-2017 провел жеребьевку и определил порядок выступлений полуфиналистов в конкурсе – состоится три полуфинала, в каждом из которых выступят по восемь исполнителей", – говорится в сообщении.

4 февраля своим композиции представят С.К.А.Й, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.
11 февраля выступят LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA.

18 февраля выступят группа Кузьмы Скрябина Singing pants, O.Torvald, Анастасии Прудиус, Виталия Козловского, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort.

"Имя артиста, который в мае представит Украину на Евровидение-2017 определится в финале национального отбора 25 февраля", – отмечают организаторы украинского отбора.

Они также отмечают, что система голосования остается прежней: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.

Судить участников отбора будут Константин Меладзе, Джамала, Андрей Данилко, а ведущим национального отбора будет Сергей Притула.

Напомним, "Евровидение-2017" пройдет в Украине благодаря украинской певице Джамале, которая в мае прошлого года победила с песней "1944". Конкурс примет Киев. "Евровидение" пройдет в Международном выставочном центре (МВЦ) на левом берегу Днепра. Уже определены даты: полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал запланирован на 13 мая.
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Источник:

"Сегодня"

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