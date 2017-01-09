Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости шоу бизнеса
Ведущий премии "Золотой глобус" рассмешил зал шутками о Путине и Трампе (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/84_main.1483972185.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/84_tn.1483972185.jpg Шоу-бизнес Фэллон сравнил будущего президента США с Джоффри Баратеоном из "Игры престолов"

Ведущий премии "Золотой глобус" рассмешил зал шутками о Путине и Трампе (видео)

Сегодня, 16:28

Фэллон сравнил будущего президента США с Джоффри Баратеоном из "Игры престолов"


Ведущий церемонии вручения премии "Золотой глобус" Джимми Фэллон пошутил о президенте России Владимире Путине, сообщает Entertainment Weekly.

За подсчет голосов отвечала британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young. Однако в своем монологе Фэллон заявил, что этой работой занимались эксперты Ernst and Young and Putin.

Кроме того, ведущий рассказал несколько шуток об избранном президенте США Дональде Трампе. Например, по словам Фэллона, "Золотой глобус" – одно из немногих оставшихся мест, где "Америка по-прежнему чествует прямое голосование" (на президентских выборах в США Трамп проиграл всенародное голосование экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, но победил за счет выборщиков).

Фэллон также сравнил Трампа с героем сериала "Игра престолов" Джоффри Баратеоном.

Ранее сообщалось, что триумфатором "Золотого глобуса" стал "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, став победителем во всех наменациях, в которых был представлен.
видео, Путин, Золотой глобус, премия, ведущий, трамп, шутка, Фэллон

Вы сейчас просматриваете новость "Ведущий премии "Золотой глобус" рассмешил зал шутками о Путине и Трампе (видео)". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

52-летняя Моника Беллуччи оголила бюст на красной дорожке

Сегодня, 16:00

Актриса продемонстрировала элегантный и сексуальный образ

Звезды

Натали Портман. Фото: AFP

Звездный тренд: Натали Портман, Мэйси Уильямс и другие выбрали для "Золотого глобуса" желтые наряды

Сегодня, 15:30

Эмили Ратаковски  выбрала откровенный наряд от Reem Acra с глубоким вырезом на груди и бедре

Звезды

Хайди Клум. Фото: AFP

Супермодель Хайди Клум не вместила грудь в декольте

Сегодня, 15:00

43-летняя Хайди выбрала для выхода в свет платье-миди от J Mendel

Звезды

"Золотой глобус-2017": самые эффектные и откровенные наряды звезд

Сегодня, 14:14

Блейк Лайвли подчеркнула фигуру платьем с длинным шлейфом от Atelier Versace

Звезды

София Вергара в полупрозрачном золотом платье впечатлила формами

Сегодня, 12:46

Актриса премии впечатлила эффектным образом на красной дорожке

Звезды

Актриса Кристен Белл засветила грудь на "Золотом глобусе"

Сегодня, 12:30

Белл появилась перед фотографами в расшитом пайетками наряде

Звезды

Райан Гослинг.. Фото: AFP

Райан Гослинг произнес трогательную речь о Еве Мендес на "Золотом глобусе"

Сегодня, 12:09

Начал свою речь Гослинг на шутливой ноте

Звезды

Звездные пары на "Золотом глобусе": Рассел, Грант, Портман и другие вышли в свет со своими вторыми половинками

Сегодня, 11:42

Одной из самых ярких пар "Золотого глобуса-2017" стали Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Звезды

Джессика Бил удивила экстремально глубоким декольте на красной дорожке "Золотого глобуса"

Сегодня, 11:14

Свой смелый образ Джессика дополнила собранной прической и золотыми украшениями

Звезды

Эмили Ратажковски. Фото: AFP

25-летняя модель в откровенном наряде показала лишнее на "Золотом глобусе"

Сегодня, 10:54

Эмили Ратажковски позировала в шелковом платье с высоким разрезом до бедра

Звезды

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Фото: AFP

Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд поцеловались на "Золотом глобусе"

Сегодня, 10:28

Актеры Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд удивили публику неожиданным поступком

Мир

Мэрил Стрип. Фото: Getty

На церемонии награждения "Золотой глобус" Стрип жестко раскритиковала Трампа

Сегодня, 10:07

Актриса вспомнила, как избранный президент во время кампании спародировал Сержа Ковалески, репортера New York Times, человека с инвалидностью

Шоу-бизнес

«Ла-Ла Ленд» победил во всех номинациях на «Золотом глобусе», в которых был представлен. Фото: AFP

"Ла-Ла Ленд" установил новый рекорд на премии "Золотой глобус"

Сегодня, 10:03

Мюзикл победил во всех семи номинациях, в которых был представлен

Шоу-бизнес

Стали известны победители премии "Золотой глобус 2017"

Сегодня, 09:27

Лучшим драматическим сериалом назвали "Корону", а настоящим триумфатором премии стал мюзикл "Ла-Ла Ленд"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.