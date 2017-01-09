Ведущий премии "Золотой глобус" рассмешил зал шутками о Путине и Трампе (видео)

Ведущий церемонии вручения премии "Золотой глобус" Джимми Фэллон пошутил о президенте России Владимире Путине, сообщает Entertainment Weekly.

За подсчет голосов отвечала британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young. Однако в своем монологе Фэллон заявил, что этой работой занимались эксперты Ernst and Young and Putin.

Кроме того, ведущий рассказал несколько шуток об избранном президенте США Дональде Трампе. Например, по словам Фэллона, "Золотой глобус" – одно из немногих оставшихся мест, где "Америка по-прежнему чествует прямое голосование" (на президентских выборах в США Трамп проиграл всенародное голосование экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, но победил за счет выборщиков).

Фэллон также сравнил Трампа с героем сериала "Игра престолов" Джоффри Баратеоном.

Ранее сообщалось, что триумфатором "Золотого глобуса" стал "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, став победителем во всех наменациях, в которых был представлен.