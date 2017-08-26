Victoria's Secret объявили участниц нового шоу: фото всех девушек
В этом году эффектными образами нас порадуют 26 "ангелов", среди них впервые – украинка
Точная дата ежегодного шоу Victoria's Secret пока неизвестна, показ планируют провести в ноябре. Зато кастинг моделей уже полностью согласован и утвержден, – передает buro247.ua.
В этом году эффектными образами нас порадуют 26 "ангелов", среди которых: Адриана Лима, Бехати Принслу, Алессандра Амброзио, Кэндис Свэйнпол, Лейла Нда, Грейс Элизабет и другие красавицы. Моделью Victoria's Secret — 2017 также стала наша соотечественница Даша Хлистун.
Основной состав:
Грейс Элизабет
Сяо Вэнь Цзюй
Даниела Брага
Хериет Пол
Джорджия Фоулер
Сан Волет
Мария Борхес
Аланна Аррингтон
Мэгги Лайн
Лиоми Андерсон
Меган Уильямс
Барбара Фиалхо
Катя Григорьева
Новички:
Даша Хлистун
Алексина Грэм
Жизель Оливьера
Бруна Лирио
Майова Николас
Ванесса Муди
Юлия Белякова
Айден Кертисс
Виктория Ли
Эстель Чен
Надин Леопольд
Алексия Мораи
Амильна Эстевао
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