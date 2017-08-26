Victoria's Secret объявили участниц нового шоу: фото всех девушек

В этом году эффектными образами нас порадуют 26 "ангелов", среди них впервые – украинка

Точная дата ежегодного шоу Victoria's Secret пока неизвестна, показ планируют провести в ноябре. Зато кастинг моделей уже полностью согласован и утвержден, – передает buro247.ua.

В этом году эффектными образами нас порадуют 26 "ангелов", среди которых: Адриана Лима, Бехати Принслу, Алессандра Амброзио, Кэндис Свэйнпол, Лейла Нда, Грейс Элизабет и другие красавицы. Моделью Victoria's Secret — 2017 также стала наша соотечественница Даша Хлистун.

Основной состав:

Грейс Элизабет





Публикация от Grace Elizabeth (@lovegrace_e) Июл 20 2017 в 2:53 PDT





Сяо Вэнь Цзюй





Публикация от Jū, Xiǎowén 雎晓雯 (@jujujuxiaowen) Июл 18 2017 в 4:03 PDT





Даниела Брага





Публикация от Daniela Braga (@bragadany) Авг 23 2017 в 11:03 PDT





Хериет Пол





Публикация от Herieth Paul (@heriethpaul) Авг 2 2017 в 11:18 PDT





Джорджия Фоулер





Публикация от GEORGIA FOWLER (@georgiafowler) Май 28 2017 в 11:59 PDT





Сан Волет





Публикация от Sanne Vloet (@sannevloet) Авг 21 2017 в 2:03 PDT





Мария Борхес





Публикация от MARIA BORGES (@iammariaborges) Авг 18 2017 в 5:15 PDT





Аланна Аррингтон





Публикация от lana (@alannaarrington) Авг 2 2017 в 8:25 PDT





Мэгги Лайн





Публикация от Maggie Laine (@maggievlaine) Авг 16 2017 в 3:26 PDT





Лиоми Андерсон





Публикация от Leomie Anderson (@leomieanderson) Авг 17 2017 в 12:28 PDT





Меган Уильямс





Публикация от Megan Williams (@meganmayw) Авг 21 2017 в 2:34 PDT





Барбара Фиалхо





Публикация от Barbara Fialho (@barbarafialho1) Авг 25 2017 в 10:34 PDT





Катя Григорьева





Публикация от Kate Grigorieva (@_kate_g_) Июл 22 2017 в 6:07 PDT





Новички:

Даша Хлистун





Публикация от DK (@dariakhlystun) Ноя 25 2016 в 6:55 PST





Алексина Грэм





Публикация от Alexina Graham (@alexinagraham) Авг 22 2017 в 8:35 PDT





Жизель Оливьера





Публикация от Gizele Oliveira (@giizeleoliveira) Авг 24 2017 в 6:27 PDT





Бруна Лирио





Публикация от Bruna Lírio (@brunalirio) Авг 4 2017 в 8:45 PDT





Майова Николас





Публикация от Unicorn (@mayowanicholas) Май 17 2017 в 12:00 PDT





Ванесса Муди





Публикация от Vanessa Moody (@vanessa_moody) Авг 18 2017 в 1:26 PDT





Юлия Белякова





Публикация от Julia Belyakova (@iamjuliabelyakova) Авг 25 2017 в 8:06 PDT





Айден Кертисс





Публикация от aiden curtiss (@aidencurtiss) Июл 6 2017 в 4:06 PDT





Виктория Ли





Публикация от VictoriaLee (@victorial24) Авг 18 2017 в 1:17 PDT





Эстель Чен





Публикация от Estelle Chen 陈瑜 (@chen_estelle) Авг 21 2017 в 2:08 PDT





Надин Леопольд





Публикация от Nadine Leopold (@nadineleopold) Авг 6 2017 в 5:51 PDT





Алексия Мораи





Публикация от Alecia Morais (@alecia_morais) Апр 28 2017 в 7:27 PDT





Амильна Эстевао





Публикация от Amilna Estevao (@officialamilnaestevao) Авг 23 2017 в 2:18 PDT



