Victoria's Secret объявили участниц нового шоу: фото всех девушек

Сегодня, 09:46

В этом году эффектными образами нас порадуют 26 "ангелов", среди них впервые – украинка

Шоу Victoria&#039;s Secret 2016. Фото: Vogue
Шоу Victoria's Secret 2016. Фото: Vogue

Точная дата ежегодного шоу Victoria's Secret пока неизвестна, показ планируют провести в ноябре. Зато кастинг моделей уже полностью согласован и утвержден, – передает buro247.ua.

В этом году эффектными образами нас порадуют 26 "ангелов", среди которых: Адриана Лима, Бехати Принслу, Алессандра Амброзио, Кэндис Свэйнпол, Лейла Нда, Грейс Элизабет и другие красавицы. Моделью Victoria's Secret — 2017 также стала наша соотечественница Даша Хлистун.

Основной состав:

Грейс Элизабет



Сяо Вэнь Цзюй



Даниела Брага



Хериет Пол



Джорджия Фоулер



Сан Волет



Мария Борхес



Аланна Аррингтон



Мэгги Лайн



Лиоми Андерсон



Меган Уильямс



Барбара Фиалхо



Катя Григорьева



Новички:

Даша Хлистун



Алексина Грэм



Жизель Оливьера



Бруна Лирио



Майова Николас



Ванесса Муди



Юлия Белякова



Айден Кертисс



Виктория Ли



Эстель Чен



Надин Леопольд



Алексия Мораи



Амильна Эстевао
шоу, кастинг, Victoria's Secret, адриана лима, Меган Уильямс, Даша Хлистун

Вы сейчас просматриваете новость "Victoria's Secret объявили участниц нового шоу: фото всех девушек". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Ирина Шейк. Фото: AFP

Тренер "ангелов" Victoria's Secret раскрыл секреты красоты топ-моделей

24 Августа, 02:26

Как следят за собой одни из самых красивых девушек в мире

Звезды

Адриана Лима. Фото: instagram.com/adrianalima

Адриана Лима порадовала сексуальным фото в нижнем белье

21 Августа, 03:39

Свой образ красотка дополнила ботфортами с расцветкой под кожу змеи и подтяжками телесного цвета

Звезды

"Ангелы" Victoria's Secret. Фото: instagram.com/josephineskriver

Модели Victoria's Secret разделись для ковбойской фотосессии

12 Августа, 22:20

Девушки позируют в нижнем белье и ковбойских сапогах на фоне живописных видов

Звезды

Модель Victoria's Secret вышла замуж за итальянского миллионера

31 Июля, 13:00

Вита Сидоркина стала женой 43-летнего итальянского бизнесмена Валерио Морабито

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования