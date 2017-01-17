"Восемь подруг Оушена": вместо Джорджа Клуни и Брэда Питта – Сандра Буллок и Кейт Бланшетт (фото)

В Нью-Йорке проходят съемки "Восемь подруг Оушена" с абсолютно звездным женским составом. Главную аферистку сыграет Сандра Буллок ("Копы в юбках", "Гравитация") – ей досталась роль сестры Дэнни Оушена (Джордж Клуни), которая тоже промышляет крупными ограблениями. Аналог персонажа Брэда Питта в картине сыграет Кейт Бланшетт. К команде аферисток присоединились Рианна, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Кэти Холмс, Минди Кейлинг и Сара Полсон.

Кроме того, на экране появятся Джаред Лето, Мэтт Дэймон, телеведущий Джеймс Корден, актрисы Дакота Фаннинг и Хлое Севиньи, рэп-исполнительница Аквафина, модели Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер, а также главный редактор американского Vogue, Анна Винтур и дизайнер Александр Вэнг. Все они соберутся, чтобы воспроизвести сцены Met Gala (Бал института Костюма, традиционный ежегодный прием, который проходит под покровительством Vogue и лично главного редактора).

Added 350+ more photos of Cate Blanchett and Sandra Bullock on the set of #OceansEight today https://t.co/2JTdJnWSY9 pic.twitter.com/7ckUidBmi6 — Cate Blanchett Fan (@blanchettcom) 25 октября 2016 г.

Напомним, что "Восемь подруг Оушена" — это спин-офф "Одиннадцати друзей Оушена" о приключениях обаятельной и находчивой компании преступников во главе с Джорджем Клуни. Фильм о банде аферисток снимает Гэри Росс ("Голодные игры"). Продюсером стал режиссер Стивен Содерберг, снявший три фильма про друзей Оушена. В прокат лента выйдет 21 июля 2018 года.

"Одиннадцать друзей Оушена" – ремейк одноименного фильма 1960 года. Картина появилась на большом экране в 2001 году и получила высокие оценки критиков. В 2004 и 2007 годах вышли продолжения – "Двенадцать друзей Оушена" и "Тринадцать друзей Оушена". Главные роли сыграли Джордж Клуни и Брэд Питт.