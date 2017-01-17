"Восемь подруг Оушена": вместо Джорджа Клуни и Брэда Питта – Сандра Буллок и Кейт Бланшетт (фото)
Фильм о команде аферисток снимает Гэри Росс ("Голодные игры") под продюсерским контролем Стивена Содерберга
В Нью-Йорке проходят съемки "Восемь подруг Оушена" с абсолютно звездным женским составом. Главную аферистку сыграет Сандра Буллок ("Копы в юбках", "Гравитация") – ей досталась роль сестры Дэнни Оушена (Джордж Клуни), которая тоже промышляет крупными ограблениями. Аналог персонажа Брэда Питта в картине сыграет Кейт Бланшетт. К команде аферисток присоединились Рианна, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Кэти Холмс, Минди Кейлинг и Сара Полсон.
Кроме того, на экране появятся Джаред Лето, Мэтт Дэймон, телеведущий Джеймс Корден, актрисы Дакота Фаннинг и Хлое Севиньи, рэп-исполнительница Аквафина, модели Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер, а также главный редактор американского Vogue, Анна Винтур и дизайнер Александр Вэнг. Все они соберутся, чтобы воспроизвести сцены Met Gala (Бал института Костюма, традиционный ежегодный прием, который проходит под покровительством Vogue и лично главного редактора).
Back in the big apple! Which means, #Oceans8 will resume very soon. :) Keep you posted! pic.twitter.com/FxHzSIIZxk— Hathaslayed! (@AnneHathabae) 7 января 2017 г.
Added 350+ more photos of Cate Blanchett and Sandra Bullock on the set of #OceansEight today https://t.co/2JTdJnWSY9 pic.twitter.com/7ckUidBmi6— Cate Blanchett Fan (@blanchettcom) 25 октября 2016 г.
Напомним, что "Восемь подруг Оушена" — это спин-офф "Одиннадцати друзей Оушена" о приключениях обаятельной и находчивой компании преступников во главе с Джорджем Клуни. Фильм о банде аферисток снимает Гэри Росс ("Голодные игры"). Продюсером стал режиссер Стивен Содерберг, снявший три фильма про друзей Оушена. В прокат лента выйдет 21 июля 2018 года.
"Одиннадцать друзей Оушена" – ремейк одноименного фильма 1960 года. Картина появилась на большом экране в 2001 году и получила высокие оценки критиков. В 2004 и 2007 годах вышли продолжения – "Двенадцать друзей Оушена" и "Тринадцать друзей Оушена". Главные роли сыграли Джордж Клуни и Брэд Питт.
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