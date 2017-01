"Восемь подруг Оушена": вместо Джорджа Клуни и Брэда Питта – Сандра Буллок и Кейт Бланшетт (фото)

В Нью-Йорке проходят съемки "Восемь подруг Оушена" с абсолютно звездным женским составом. Главную аферистку сыграет Сандра Буллок ("Копы в юбках", "Гравитация") – ей досталась роль сестры Дэнни Оушена (Джордж Клуни), которая тоже промышляет крупными ограблениями. Аналог персонажа Брэда Питта в картине сыграет Кейт Бланшетт. К команде аферисток присоединились Рианна, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Кэти Холмс, Минди Кейлинг и Сара Полсон.

Кроме того, на экране появятся Джаред Лето, Мэтт Дэймон, телеведущий Джеймс Корден, актрисы Дакота Фаннинг и Хлое Севиньи, рэп-исполнительница Аквафина, модели Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер, а также главный редактор американского Vogue, Анна Винтур и дизайнер Александр Вэнг. Все они соберутся, чтобы воспроизвести сцены Met Gala (Бал института Костюма, традиционный ежегодный прием, который проходит под покровительством Vogue и лично главного редактора).

Back in the big apple! Which means, #Oceans8 will resume very soon. :) Keep you posted! pic.twitter.com/FxHzSIIZxk