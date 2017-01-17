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"Восемь подруг Оушена": вместо Джорджа Клуни и Брэда Питта – Сандра Буллок и Кейт Бланшетт (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/33_main.1484606617.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/33_tn.1484606617.jpg Шоу-бизнес Фильм о команде аферисток снимает Гэри Росс ("Голодные игры") под продюсерским контролем Стивена Содерберга  

"Восемь подруг Оушена": вместо Джорджа Клуни и Брэда Питта – Сандра Буллок и Кейт Бланшетт (фото)

Сегодня, 05:17

Фильм о команде аферисток снимает Гэри Росс ("Голодные игры") под продюсерским контролем Стивена Содерберга

 

В Нью-Йорке проходят съемки "Восемь подруг Оушена" с абсолютно звездным женским составом. Главную аферистку сыграет Сандра Буллок ("Копы в юбках", "Гравитация") – ей досталась роль сестры Дэнни Оушена (Джордж Клуни), которая тоже промышляет крупными ограблениями. Аналог персонажа Брэда Питта в картине сыграет Кейт Бланшетт. К команде аферисток присоединились Рианна, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Кэти Холмс, Минди Кейлинг и Сара Полсон. 

Кроме того, на экране появятся Джаред Лето, Мэтт Дэймон, телеведущий Джеймс Корден, актрисы Дакота Фаннинг и Хлое Севиньи, рэп-исполнительница Аквафина, модели Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер, а также главный редактор американского Vogue, Анна Винтур и дизайнер Александр Вэнг. Все они соберутся, чтобы воспроизвести сцены Met Gala (Бал института Костюма, традиционный ежегодный прием, который проходит под покровительством Vogue и лично главного редактора).

Напомним, что "Восемь подруг Оушена" — это спин-офф "Одиннадцати друзей Оушена" о приключениях обаятельной и находчивой компании преступников во главе с Джорджем Клуни. Фильм о банде аферисток снимает Гэри Росс ("Голодные игры"). Продюсером стал режиссер Стивен Содерберг, снявший три фильма про друзей Оушена. В прокат лента выйдет 21 июля 2018 года.

"Одиннадцать друзей Оушена" – ремейк одноименного фильма 1960 года. Картина появилась на большом экране в 2001 году и получила высокие оценки критиков. В 2004 и 2007 годах вышли продолжения – "Двенадцать друзей Оушена" и "Тринадцать друзей Оушена". Главные роли сыграли Джордж Клуни и Брэд Питт.
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