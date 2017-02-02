Все популярные мемы и флешмобы собрали в 30-секундном ролике (видео)
Также несколько "пасхальных яиц" можно увидеть в татуировках героя
Крупнейший в мире регистратор доменных имен GoDaddy опубликовал ролик, рекламирующий новый сервис компании — конструктор сайтов GoCentral. Главным героем видео стал Адам Карпентер (Adam Carpenter), получивший известность благодаря своему инстаграму, – пишет TJ.
В ролике можно встретить множество отсылок на интернет-мемы и флешмобы. С утра герой делает бросок бутылки с переворотом (water bottle challenge), выбирает между черно-синим и бело-золотым платьем, вместо душа совершает Ice Bucket Challenge, видит популярных на YouTube котов и чихающую панду, а потом едет на машине под песню Рика Эстли "Never gonna give you up".
Также несколько "пасхальных яиц" можно увидеть в татуировках героя: например, на левом предплечье у него изображен смайл "пожималкин". Ролик покажут во время 51-го Супербоула, который пройдет 5 февраля в Хьюстоне.
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