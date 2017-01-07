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Вышел новый тизер "Красавицы и Чудовища" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/18_main.1483746586.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/18_tn.1483746586.jpg Шоу-бизнес На официальной странице проекта в Twitter появился аудио-отрывок, в котором поет Эмма Уотсон

Вышел новый тизер "Красавицы и Чудовища" (видео)

Сегодня, 02:08

На официальной странице проекта в Twitter появился аудио-отрывок, в котором поет Эмма Уотсон

Эмма Уотсон
Эмма Уотсон

У сказки "Красавица и Чудовище" было уже множество воплощений на экране, но фильм с 26-летней Эммой Уотсон и 34-летним Дэном Стивенсом от этого не становится менее долгожданным, – пишет peopletalk.

In 2017, #BeOurGuest See Disney's Beauty and the Beast in theatres in 3D March 17.

Видео опубликовано Beauty and The Beast (@beautyandthebeast)

На официальной странице проекта "Красавица и чудовище" в Twitter появился 30-секундный аудио-отрывок, в котором поет Эмма Уотсон. Со знаменитой песней Something There актриса справилась достойно.

Не меньший восторг вызывает и новый тизер фильма.

Киноверсию знаменитого мультфильма 1991 года снял Билл Кондон (режиссер фильма "Сумерки"). В картину вошли все любимые песни. Кроме того, их автор, композитор Алан Менкен, написал в соавторстве с Тимом Райсом  три новые композиции.

Также известно, что Disney решили создать для фильма нового персонажа, фортепиано по имени Каденза, голос которому отдал Стэнли Туччи. На экраны фильм "Красавица и Чудовище" выйдет уже в марте 2017 года.

Here's your exclusive first listen of @EmmaWatson singing 'Something There' from Beauty and the Beast. #BeOurGuest

Видео опубликовано Beauty and The Beast (@beautyandthebeast)

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