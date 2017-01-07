Вышел новый тизер "Красавицы и Чудовища" (видео)
На официальной странице проекта в Twitter появился аудио-отрывок, в котором поет Эмма Уотсон
У сказки "Красавица и Чудовище" было уже множество воплощений на экране, но фильм с 26-летней Эммой Уотсон и 34-летним Дэном Стивенсом от этого не становится менее долгожданным, – пишет peopletalk.
На официальной странице проекта "Красавица и чудовище" в Twitter появился 30-секундный аудио-отрывок, в котором поет Эмма Уотсон. Со знаменитой песней Something There актриса справилась достойно.
Не меньший восторг вызывает и новый тизер фильма.
The Beast attempts to charm Belle in this new TV spot for DISNEY'S BEAUTY AND THE BEAST! #BeOurGuest #beautyandthebeast #emmawatson #lukeevans #ewanmcgregor #danstevens #belle #gaston #lumiere #princess #disneyprincess #disney #kids #disneymovie #friends #family #sing #love #classic #singing #song #beautiful #new #news #movies #movienews #film #movie #music #updatesincinema
Киноверсию знаменитого мультфильма 1991 года снял Билл Кондон (режиссер фильма "Сумерки"). В картину вошли все любимые песни. Кроме того, их автор, композитор Алан Менкен, написал в соавторстве с Тимом Райсом три новые композиции.
Также известно, что Disney решили создать для фильма нового персонажа, фортепиано по имени Каденза, голос которому отдал Стэнли Туччи. На экраны фильм "Красавица и Чудовище" выйдет уже в марте 2017 года.
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