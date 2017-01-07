Вышел новый тизер "Красавицы и Чудовища" (видео)

На официальной странице проекта в Twitter появился аудио-отрывок, в котором поет Эмма Уотсон

У сказки "Красавица и Чудовище" было уже множество воплощений на экране, но фильм с 26-летней Эммой Уотсон и 34-летним Дэном Стивенсом от этого не становится менее долгожданным, – пишет peopletalk.

In 2017, #BeOurGuest See Disney's Beauty and the Beast in theatres in 3D March 17. Видео опубликовано Beauty and The Beast (@beautyandthebeast) Дек 31 2016 в 10:38 PST

На официальной странице проекта "Красавица и чудовище" в Twitter появился 30-секундный аудио-отрывок, в котором поет Эмма Уотсон. Со знаменитой песней Something There актриса справилась достойно.

Не меньший восторг вызывает и новый тизер фильма.

Киноверсию знаменитого мультфильма 1991 года снял Билл Кондон (режиссер фильма "Сумерки"). В картину вошли все любимые песни. Кроме того, их автор, композитор Алан Менкен, написал в соавторстве с Тимом Райсом три новые композиции.

Также известно, что Disney решили создать для фильма нового персонажа, фортепиано по имени Каденза, голос которому отдал Стэнли Туччи. На экраны фильм "Красавица и Чудовище" выйдет уже в марте 2017 года.