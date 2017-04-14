Вышел первый тизер восьмых "Звездных войн"
Фильм выйдет на экраны 15 декабря 2017 года
В Сети появился первый тизер восьмого эпизода "Звездных войн: Последние джедаи".
Напомним, восьмой эпизод "Звездных войн" снял режиссер Райан Джонсон. В нем снялись Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Кэрри Фишер и другие. Фильм выйдет на экраны 15 декабря 2017 года.
Дублированная версия трейлера:
Также 14 апреля создатели картины представили первый постер фильма:
#TheLastJedi poster has been revealed. #SWCO pic.twitter.com/fqnf1bQtPu— Star Wars (@starwars) 14 апреля 2017 г.
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