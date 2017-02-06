Звездный час: вышли трейлеры "Трансформеров", "Спасателей Малибу" и "Стражей Галактики" (видео)

Все видеоролики решили показать в ходе финального матча сезона Национальной футбольной лиги

Во время финального матча сезона Национальной футбольной лиги зрителям показали тизеры и трейлеры новых голливудских фильмов.

Состоялась премьера трейлера к фильму "Трансформеры: Последний рыцарь". Позже видео было опубликовано на странице режиссера Майкла Бэя в YouTube.

Кроме того, был показан ролик к новым "Спасателям Малибу" с Дуэйном Джонсоном, Заком Эфроном, Александрой Даддарио и Приянкой Чопра.

Короткий видеоролик был опубликован на странице студии Paramount Pictures.

Вместе с тем, во время матча показали также новый трейлер фильма "Стражи Галактики. Часть 2".

Позже ролик был опубликован на странице режиссера Джеймса Ганна на YouTube.

В картине сыграли Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Майкл Рукер, Карен Гиллан. Енота озвучил Брэдли Купер, Грута – Вин Дизель.

Сиквел выйдет в американский прокат 5 мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер "Форсажа 8" с Шарлиз Терон.