Звездный час: вышли трейлеры "Трансформеров", "Спасателей Малибу" и "Стражей Галактики" (видео)
Все видеоролики решили показать в ходе финального матча сезона Национальной футбольной лиги
Во время финального матча сезона Национальной футбольной лиги зрителям показали тизеры и трейлеры новых голливудских фильмов.
Состоялась премьера трейлера к фильму "Трансформеры: Последний рыцарь". Позже видео было опубликовано на странице режиссера Майкла Бэя в YouTube.
Кроме того, был показан ролик к новым "Спасателям Малибу" с Дуэйном Джонсоном, Заком Эфроном, Александрой Даддарио и Приянкой Чопра.
Короткий видеоролик был опубликован на странице студии Paramount Pictures.
Вместе с тем, во время матча показали также новый трейлер фильма "Стражи Галактики. Часть 2".
Позже ролик был опубликован на странице режиссера Джеймса Ганна на YouTube.
В картине сыграли Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Майкл Рукер, Карен Гиллан. Енота озвучил Брэдли Купер, Грута – Вин Дизель.
Сиквел выйдет в американский прокат 5 мая 2017 года.
Ранее сообщалось, что вышел трейлер "Форсажа 8" с Шарлиз Терон.
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