10 фактов о 19-летней девушке актера Венсана Касселя (фото)
Бывший муж Моники Беллуччи старше девушки на 31 год
На минувшей Неделе моды в Париже на показе Jean Paul Gaultier по подиуму впервые прошлась модель Тина Кунаки. Этой экзотической красотке всего 19 лет, и о ней пока мало что известно. В отличие от ее возлюбленного, 50-летнего французского актера Венсана Касселя.
Кстати, Кассель старше девушки на 31 год. Они вместе уже полтора года, а вот у бывшей жены актера (с которой он развелся четыре года назад), Моники Беллуччи, за это время так и не появилось официального ухажера.
Peopletalk собрал 10 интересных фактов о возлюбленной Венсана.
Ее любимый город – Мадрид. В 15 лет она переехала туда учиться во французский лицей, несмотря на то что совсем не знала испанского языка.
В детстве Тина профессионально занималась плаванием, но после травмы завязала со спортом.
В восемь лет Кунаки начала карьеру модели. Родители были категорически против такого увлечения дочери и считали, что она для этого еще слишком маленькая. Тина снималась для таких брендов, как Roxy, Billabong и Quicksilver.
Первую порцию славы девушке принес клип французского исполнителя Мэтта Покора на песню Belinda, который разлетелся по Интернету в 2016 году.
Первые совместные фото Тины с Венсаном Касселем появились в СМИ в августе 2015-го – тогда актер отдыхал с моделью на Ибице. Мы были уверены – это ненадолго, слишком уж большая разница в возрасте, да и видеть
О том, как они познакомились, Тина не рассказывает. Говорит, что "просто оказались в одно и то же время в одном и том же месте" и вопреки всему, что о них говорят, встретились они гораздо раньше, чем летом 2015-го.
Отношения с Касселем девушка не афиширует, но и не скрывает. В ее Instagram периодически появляются совместные фото с бойфрендом, а их первый выход в свет состоялся в ноябре 2016-го – тогда пара пришла на вечеринку Victoria’s Secret.
Тина считает себя очень семейным человеком и утверждает, что родные и близкие помогают ей поддерживать душевный баланс и гармонию.
У Тины есть одна вредная привычка – она курит, но Венсан к этому, судя по всему, относится спокойно – сам он курит уже много лет.
Кунаки – очень жизнелюбивый человек, она предпочитает не строить планов на далекое будущее. Когда кто-то собирается ее навестить, девушка всегда отвечает: "Ты, конечно, можешь купить билет, но не уверена, что буду здесь завтра".
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