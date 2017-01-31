10 фактов о 19-летней девушке актера Венсана Касселя (фото)

На минувшей Неделе моды в Париже на показе Jean Paul Gaultier по подиуму впервые прошлась модель Тина Кунаки. Этой экзотической красотке всего 19 лет, и о ней пока мало что известно. В отличие от ее возлюбленного, 50-летнего французского актера Венсана Касселя.

Кстати, Кассель старше девушки на 31 год. Они вместе уже полтора года, а вот у бывшей жены актера (с которой он развелся четыре года назад), Моники Беллуччи, за это время так и не появилось официального ухажера.

Peopletalk собрал 10 интересных фактов о возлюбленной Венсана.

Фото опубликовано Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) Янв 27 2017 в 6:10 PST

Ее любимый город – Мадрид. В 15 лет она переехала туда учиться во французский лицей, несмотря на то что совсем не знала испанского языка.

В детстве Тина профессионально занималась плаванием, но после травмы завязала со спортом.

Фото опубликовано Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) Дек 6 2016 в 1:13 PST

В восемь лет Кунаки начала карьеру модели. Родители были категорически против такого увлечения дочери и считали, что она для этого еще слишком маленькая. Тина снималась для таких брендов, как Roxy, Billabong и Quicksilver.

Первую порцию славы девушке принес клип французского исполнителя Мэтта Покора на песню Belinda, который разлетелся по Интернету в 2016 году.

Первые совместные фото Тины с Венсаном Касселем появились в СМИ в августе 2015-го – тогда актер отдыхал с моделью на Ибице. Мы были уверены – это ненадолго, слишком уж большая разница в возрасте, да и видеть

О том, как они познакомились, Тина не рассказывает. Говорит, что "просто оказались в одно и то же время в одном и том же месте" и вопреки всему, что о них говорят, встретились они гораздо раньше, чем летом 2015-го.

Отношения с Касселем девушка не афиширует, но и не скрывает. В ее Instagram периодически появляются совместные фото с бойфрендом, а их первый выход в свет состоялся в ноябре 2016-го – тогда пара пришла на вечеринку Victoria’s Secret.

Тина считает себя очень семейным человеком и утверждает, что родные и близкие помогают ей поддерживать душевный баланс и гармонию.

Фото опубликовано Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) Ноя 2 2016 в 8:19 PDT

У Тины есть одна вредная привычка – она курит, но Венсан к этому, судя по всему, относится спокойно – сам он курит уже много лет.

Кунаки – очень жизнелюбивый человек, она предпочитает не строить планов на далекое будущее. Когда кто-то собирается ее навестить, девушка всегда отвечает: "Ты, конечно, можешь купить билет, но не уверена, что буду здесь завтра".