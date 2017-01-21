Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
16-летний сын Бекхэма встречается с бывшей девушкой Джастина Бибера (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7903/81_main.1484951919.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/81_tn.1484951919.jpg Звезды На днях Бруклин и София вместе сходили в боулинг-клуб

16-летний сын Бекхэма встречается с бывшей девушкой Джастина Бибера (фото)

Сегодня, 04:59

На днях Бруклин и София вместе сходили в боулинг-клуб

Бруклин Бэкхем и София Ричи
Бруклин Бэкхем и София Ричи

16-летний Бруклин Бекхэм, который в сентябре расстался с 19-летней актрисой Хлоей Морец, положил глаз на бывшую даму сердца канадского певца – 18-летнюю модель Софию Ричи, – пишет peopletalk.ru.

sofia-richie-01
София Ричи

Еще в октябре пара была замечена на прогулке в Беверли-Хиллз, а на днях Бруклин и София вместе сходили в боулинг-клуб.

1477990328_01

Пока ни София, ни Бруклин никак не комментируют свои отношения. В прошлом году София полтора месяца встречалась с Бибером и за это время успела сделать многое: поссорить его с поклонниками, спровоцировать скандал между Джастином и его бывшей девушкой Селеной Гомес и расстаться с Бибером через шесть недель.

371af544a753857bbcd7a6c77ecf29d4__1440x
Джастин Бибер и София Ричи

Напомним, Бибер настолько увлекся Ричи, что стал каждый день выкладывать в Instagram их совместные фотографии. Подписчики певца возмутились и стали писать в комментариях, что им надоел этот романтический спам.

Отношения Бекхэма были намного проще. Впервые о его романе с Хлои Морец заговорили в 2014 году: они вместе появились на премии Teen Choice Awards. Но тогда отношения быстро сошли на нет. А в июне 2015-го папарацци снова застали их вместе. Но пара рассталась в сентябре прошлого года.

orig_e25e1cac13e5ecf5a275feccc1ea9a7e-768x484
Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец

Ранее сообщалось, что бывшая девушка Джастина Бибера завела роман с 17-летним братом Джиджи Хадид.
бекхэм, бибер, джастин бибер, хлоя морец, Бруклин Бекхэм, софия ричи

Вы сейчас просматриваете новость "16-летний сын Бекхэма встречается с бывшей девушкой Джастина Бибера (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Виктория Бекхэм. Фото: AFP

Виктория Бекхэм подает в суд на бывших коллег по группе "Spice Girls"

19 Января, 17:30

Виктория с помощью своих адвокатов направила экс-коллегам официальные уведомления

Звезды

Бибер любит делать селфи. Фото: instagram.com/justnbieber

22-летний Джастин Бибер показал свое влюбленное лицо

17 Января, 18:45

Последнее селфи певца набрало уже 300 тысяч лайков

Звезды

Мэдисон Бир. Фото: instagram.com/madisonbeer

Джастин Бибер проводит время с 17-летней певицей

17 Января, 07:47

Артист все чаще пявляется в компании Мэдисон Бир

Звезды

Виктория Бэкхем. Фото: AFP

Виктория Бэкхем жалеет, что увеличила грудь

13 Января, 14:00

Звзеда сожалеет о том, что прибегала к услугам пластических хирургов

Шоу-бизнес

Бруклин Бекхэм. Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Бруклин Бекхэм первым примерил коллекцию одежды своего отца

10 Января, 22:56

Коллекция чем-то напоминает одежду из сериала "Острые козырьки", в котором идет речь о криминальном мире Бирмингема 20-х годов

Звезды

У 17-летнего сына Бекхэма новая девушка, и это его бывшая

30 Декабря 2016, 05:31

Фанаты Бруклина заметили, что 17-летняя модель Соня Бен Аммар фотографируется точно так же, как и Бекхэм

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.