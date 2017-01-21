16-летний сын Бекхэма встречается с бывшей девушкой Джастина Бибера (фото)
На днях Бруклин и София вместе сходили в боулинг-клуб
16-летний Бруклин Бекхэм, который в сентябре расстался с 19-летней актрисой Хлоей Морец, положил глаз на бывшую даму сердца канадского певца – 18-летнюю модель Софию Ричи, – пишет peopletalk.ru.
София Ричи
Еще в октябре пара была замечена на прогулке в Беверли-Хиллз, а на днях Бруклин и София вместе сходили в боулинг-клуб.
Пока ни София, ни Бруклин никак не комментируют свои отношения. В прошлом году София полтора месяца встречалась с Бибером и за это время успела сделать многое: поссорить его с поклонниками, спровоцировать скандал между Джастином и его бывшей девушкой Селеной Гомес и расстаться с Бибером через шесть недель.
Джастин Бибер и София Ричи
Напомним, Бибер настолько увлекся Ричи, что стал каждый день выкладывать в Instagram их совместные фотографии. Подписчики певца возмутились и стали писать в комментариях, что им надоел этот романтический спам.
Отношения Бекхэма были намного проще. Впервые о его романе с Хлои Морец заговорили в 2014 году: они вместе появились на премии Teen Choice Awards. Но тогда отношения быстро сошли на нет. А в июне 2015-го папарацци снова застали их вместе. Но пара рассталась в сентябре прошлого года.
Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец
Ранее сообщалось, что бывшая девушка Джастина Бибера завела роман с 17-летним братом Джиджи Хадид.
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