18-летнюю дочь Майкла Джексона сравнили с молодой Мадонной (фото)
Звездная красотка позировала в элегантных образах для Chanel на фоне Эйфелевой башн
18-летняя дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона – Пэрис Джексон – на днях заключила контракт с Домом моды Chanel. В сети были опубликованы кадры, сделанные во время съемок фотосессии для новой рекламной кампании Chanel в Париже на фоне Эйфелевой башни.
Звездная красотка позировала в элегантных образах, включая изысканную белую блузу с облегающей юбкой, длиной чуть ниже колен, а также топе в полоску и черных классических брюках, – пишет nv.ua.
На новых рекламных кадрах Пэрис, по мнению пользователей сети, выглядела неотразимо. Кроме того, в Instagram поклонники звездного семейства Джексон разглядели сходство Пэрис с королевой поп-музыки Мадонной в юности.
Did Michael Jackson slept with Madonna? The 18-year-old daughter of Michael Jackson's Paris Jackson channels Madonna as Paris looks absolutley sensational in high-fashion shoot for Chanel in Paris. Her modelling sting comes after she revealed she has plans to conquer Hollywood. Can't wait to see the final result #parisjackson #paris #chanel #madonna
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