18-летнюю дочь Майкла Джексона сравнили с молодой Мадонной (фото)

Звездная красотка позировала в элегантных образах для Chanel на фоне Эйфелевой башн

18-летняя дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона – Пэрис Джексон – на днях заключила контракт с Домом моды Chanel. В сети были опубликованы кадры, сделанные во время съемок фотосессии для новой рекламной кампании Chanel в Париже на фоне Эйфелевой башни.

Звездная красотка позировала в элегантных образах, включая изысканную белую блузу с облегающей юбкой, длиной чуть ниже колен, а также топе в полоску и черных классических брюках, – пишет nv.ua.

На новых рекламных кадрах Пэрис, по мнению пользователей сети, выглядела неотразимо. Кроме того, в Instagram поклонники звездного семейства Джексон разглядели сходство Пэрис с королевой поп-музыки Мадонной в юности.