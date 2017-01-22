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18-летнюю дочь Майкла Джексона сравнили с молодой Мадонной (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/33_main.1485045154.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/33_tn.1485045154.jpg Звезды Звездная красотка позировала в элегантных образах для Chanel на фоне Эйфелевой башн

18-летнюю дочь Майкла Джексона сравнили с молодой Мадонной (фото)

Сегодня, 06:57

Звездная красотка позировала в элегантных образах для Chanel на фоне Эйфелевой башн

18-летняя дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона – Пэрис Джексон – на днях заключила контракт с Домом моды Chanel. В сети были опубликованы кадры, сделанные во время съемок фотосессии для новой рекламной кампании Chanel в Париже на фоне Эйфелевой башни.

Звездная красотка позировала в элегантных образах, включая изысканную белую блузу с облегающей юбкой, длиной чуть ниже колен, а также топе в полоску и черных классических брюках, – пишет nv.ua.

На новых рекламных кадрах Пэрис, по мнению пользователей сети, выглядела неотразимо. Кроме того, в Instagram поклонники звездного семейства Джексон разглядели сходство Пэрис с королевой поп-музыки Мадонной в юности.
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