19-летняя Кайли Дженнер снова покрасилась в экстремальный цвет

19-летняя Кайли Дженнер никогда не боялась кардинально меня свою внешность: еще в 16 лет она покрасилась в ярко-синий. После этого и не может остановиться. Чего она только не делала со своими волосами: и стригла, и наращивала, и красила чуть ли не во все цвета радуги, – пишет peopletalk.

И вот, недавно Дженнер снова решила рискнуть – теперь ее волосы ярко-желтого цвета, даже и немного зеленые. В таком эпатажном образе она появилась на музыкальном фестивале Coachella.

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