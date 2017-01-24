19-летняя сестра Ким Кардашьян снялась в чувственной съемке фотографа из Украины (фото)
Это, пожалуй, самая скромная из всех фотосессий Кайли Дженнер и Саши Самсоновой
Звезда американского реалити-шоу Кайли Дженнер любит сниматься в различных фотосессиях и делает это довольно часто. Примечательно, что в качестве фотографа она уже не первый раз выбирает украинку Сашу Самсонову.
В Instagram девушки опубликовали снимки с последней съемки.
Для нее 19-детняя Кайли нарядилась в белье бежевого цвета, сделала идеально ровную укладку и умеренный макияж.
Позировала она при этом на полу возле дивана с теплым освещением.
Стоит отметить, что это, пожалуй, самая скромная и чувственная из всех фотосессий Кайли с Саши. Раньше Дженнер позировала украинке полуобнаженной, в очень сексуальном белье или латексной одежде.
Вы сейчас просматриваете новость "19-летняя сестра Ким Кардашьян снялась в чувственной съемке фотографа из Украины (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии