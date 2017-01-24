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19-летняя сестра Ким Кардашьян снялась в чувственной съемке фотографа из Украины (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/70_main.1485251025.png http://www.segodnya.ua/img/article/7911/70_tn.1485251025.png Звезды Это, пожалуй, самая скромная из всех фотосессий Кайли Дженнер и Саши Самсоновой

19-летняя сестра Ким Кардашьян снялась в чувственной съемке фотографа из Украины (фото)

Сегодня, 11:40

Это, пожалуй, самая скромная из всех фотосессий Кайли Дженнер и Саши Самсоновой

Кайли часто сотрудничает с Самсоновой. Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли часто сотрудничает с Самсоновой. Фото: instagram.com/kyliejenner

Звезда американского реалити-шоу Кайли Дженнер любит сниматься в различных фотосессиях и делает это довольно часто. Примечательно, что в качестве фотографа она уже не первый раз выбирает украинку Сашу Самсонову.

В Instagram девушки опубликовали снимки с последней съемки.

Для нее 19-детняя Кайли нарядилась в белье бежевого цвета, сделала идеально ровную укладку и умеренный макияж.

Позировала она при этом на полу возле дивана с теплым освещением.

Simple with my love @kyliejenner

Фото опубликовано Sasha Samsonova (@sashasamsonova)

Стоит отметить, что это, пожалуй, самая скромная и чувственная из всех фотосессий Кайли с Саши. Раньше Дженнер позировала украинке полуобнаженной, в очень сексуальном белье или латексной одежде.
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Источник:

"Сегодня"

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