19-летняя сестра Ким Кардашьян снялась в чувственной съемке фотографа из Украины (фото)

Это, пожалуй, самая скромная из всех фотосессий Кайли Дженнер и Саши Самсоновой

Звезда американского реалити-шоу Кайли Дженнер любит сниматься в различных фотосессиях и делает это довольно часто. Примечательно, что в качестве фотографа она уже не первый раз выбирает украинку Сашу Самсонову.

В Instagram девушки опубликовали снимки с последней съемки.

Фото опубликовано Kylie (@kyliejenner) Янв 21 2017 в 4:08 PST

Для нее 19-детняя Кайли нарядилась в белье бежевого цвета, сделала идеально ровную укладку и умеренный макияж.

Фото опубликовано Kylie (@kyliejenner) Янв 21 2017 в 4:09 PST

Позировала она при этом на полу возле дивана с теплым освещением.

Simple with my love @kyliejenner Фото опубликовано Sasha Samsonova (@sashasamsonova) Янв 21 2017 в 4:36 PST

Стоит отметить, что это, пожалуй, самая скромная и чувственная из всех фотосессий Кайли с Саши. Раньше Дженнер позировала украинке полуобнаженной, в очень сексуальном белье или латексной одежде.