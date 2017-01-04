19-летняя сестра Ким Кардашьян в купальнике-сетке похвасталась пышными формами (фото)
Кайли Дженнер устроила фотосессию во время отдыха
Модель и участница телешоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер порадовала поклонников на странице в Instagram соблазнительными фото.
19-летняя сестра Ким Кардашьян продемонстрировала пышные формы. Дженнер устроила фотосессию во время отдыха с подругой. На снимках, сделанных у бассейна, Кайли позирует в слитном купальнике-сетке.
Дженнер похвасталась оголенными ягодицами. Один из кадров за 8 часов собрал свыше одного миллиона лайков.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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