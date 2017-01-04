Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
19-летняя сестра Ким Кардашьян в купальнике-сетке похвасталась пышными формами (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/59_main.1483519127.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/59_tn.1483519127.jpg Звезды Кайли Дженнер устроила фотосессию во время отдыха

19-летняя сестра Ким Кардашьян в купальнике-сетке похвасталась пышными формами (фото)

Сегодня, 11:00

Кайли Дженнер устроила фотосессию во время отдыха

Кайли Дженнер. Фото: Instagram
Кайли Дженнер. Фото: Instagram

Модель и участница телешоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер порадовала поклонников на  странице в Instagram соблазнительными фото.

19-летняя сестра Ким Кардашьян продемонстрировала пышные формы. Дженнер устроила фотосессию во время отдыха с подругой. На снимках, сделанных у бассейна,  Кайли позирует в слитном купальнике-сетке.

Дженнер похвасталась оголенными ягодицами. Один из кадров за 8 часов собрал свыше одного миллиона лайков.

1_1626

Фото: Instagram 

2_772

Фото: Instagram 

3_317

Фото: Instagram 
фото, ким, модель, Кардашьян, участница, instagram, формы, телешоу, ким кардашьян, Дженнер, Кайли Дженнер

Вы сейчас просматриваете новость "19-летняя сестра Ким Кардашьян в купальнике-сетке похвасталась пышными формами (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Кендалл Дженнер. Фото: Instagram

Кендалл Дженнер балует свою собаку бриллиантами

Вчера, 15:00

Модель сделала животному дорогостоящий подарок

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

ТОП смелых звездных декольте 2016 года

2 Января, 09:31

Младшей сестре супермодели Джиджи Хадид – 20-летней Белле удалось затмить всех звезд на показе в Каннах, а Наташа Королева засветила обнаженную грудь

Звезды

Пышнотелая модель из Африки затмила формами Ким Кардашьян

2 Января, 01:01

Поклонников у пышнотелой девушки уже насчитывается более 150 тысяч человек

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

ТОП-20 откровенных нарядов звезд в 2016 году

31 Декабря 2016, 22:50

Модели Джулия Салеми и Даян Мелло шокировали гостей Венецианского кинофестиваля, а Ким Кардашьян выбрала для MTV Video Music Awards винтажное мини

Звезды

Эшли выглядит отлично. Фото: instagram.com/theashleygraham

Пышнотелая Эшли Грэм в купальнике поздравила мужа с днем рождения

31 Декабря 2016, 15:09

Пара прилетела на Сейшельские острова и устроила себе пляжный отдых

Звезды

Квитко часто публикует пикатные снимки. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko

Русская "Ким Кардашьян" устроила горячую фотосессию на берегу моря

31 Декабря 2016, 12:10

За жизнью 22-летней фотомодели в соцсети следят более 5 миллионов пользователей

Звезды

Канье Уэст с женой Ким Кардашьян. Фото: AFP

Канье Уэст стал причиной массового увольнения персонала лос-анджелесской больницы

31 Декабря 2016, 02:26

Медики диагностировали у музыканта истощение, связанное с недосыпом и нестабильным психологическим состоянием

Звезды

Селена Гомес. Фото: AFP

Селена Гомес возглавила рейтинг самых популярных постов в Instagram 2016

30 Декабря 2016, 17:30

У певицы – рекордные 104 миллиона подписчиков

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.