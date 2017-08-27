20-летняя девушка Венсана Касселя впервые рассказала о романе с актером

Недавно 20-летняя девушка 50-летнего Венсана Касселя, итальянская модель Тина Кунаки, дала откровенное интервью журналу Paris Match и впервые рассказала о романе с известным актером. Известно, что пара познакомилась прошлым летом, а об их отношениях заговорили зимой 2016 года, – пишет GRAZIA.

"Это был волшебный момент — мы оказались в одном месте в одно и то же время. Я не могу раскрыть все детали нашего знакомства, но скажу, что мы оба обожаем серфинг", —рассказала Тина о моменте знакомства. Известно, что возлюбленные впервые встретились на отдыхе, однако курортный роман перерос в нечто большее.

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel) Авг 22 2017 в 4:48 PDT

Неизвестно, лукавит девушка или нет, но она утверждает, что до знакомства не знали ни о том, что ее избранник — актер и, при том, очень известный, но самого Венсана :"Я выросла в сельской местности, — рассказывает Кунаки. — У нас не было телевизора, и мы не ходили в кино. В детстве мои интересы ограничивались школой и футболом. До нашего знакомства я ничего не слышала о Венсане Касселе и не знала, кто он, пока нас не окружили папарацци".

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel) Фев 14 2017 в 4:37 PST

Впрочем, в любом случае для обоих союз оказался выгодным. Кассель в восторге от молодой подруги, а его связи помогают ей строить модельную карьеру. На сегодняшний день у Кунаки подписаны контакты с несколькими ведущими агентствами (американским IMG, испанским MAD и английским SUPRA), и она уже принимала участие в крупных съемках и показах.

Публикация от Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) Авг 14 2017 в 9:05 PDT

Напомним, что со своей женой, Монникой Беллуччи, Кассель развелся четыре года назад, прожив с ней почти двадцать лет. У бывших супругов двое общих дочерей: 12-летняя Дева и семилетняя Леони.

Публикация от Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) Июл 15 2017 в 12:37 PDT