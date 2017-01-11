20-летняя модель похвасталась идеальным телом в крохотном бикини

Пляжный снимок меньше чем за сутки собрал более 560 тысяч лайков

Американская модель Белла Хадид устроила себе пляжный отдых на Багамских островах. Солнечными снимками она поделилась в Instagram.

"Там, где я чувствую себя собой", – подписала она фото с пляжа.

На снимке 20-летняя модель, у которой прошлый год был очень удачным на различные проекты, похвасталась поклонникам своей идеальной фигурой: плоский живот, тонкая талия, длинные ноги.

where i belong Фото опубликовано Bella Hadid (@bellahadid) Янв 10 2017 в 11:43 PST

Пляжный снимок меньше чем за сутки собрал более 560 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.