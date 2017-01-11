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20-летняя модель похвасталась идеальным телом в крохотном бикини http://www.segodnya.ua/img/article/7871/41_main.1484126267.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/41_tn.1484126267.jpg Звезды Пляжный снимок меньше чем за сутки собрал более 560 тысяч лайков

20-летняя модель похвасталась идеальным телом в крохотном бикини

Сегодня, 12:09

Пляжный снимок меньше чем за сутки собрал более 560 тысяч лайков

Белла улетела на Багамы. Фото: instagram.com/bellahadid
Белла улетела на Багамы. Фото: instagram.com/bellahadid

Американская модель Белла Хадид устроила себе пляжный отдых на Багамских островах. Солнечными снимками она поделилась в Instagram.

"Там, где я чувствую себя собой", – подписала она фото с пляжа.

На снимке 20-летняя модель, у которой прошлый год был очень удачным на различные проекты, похвасталась поклонникам своей идеальной фигурой: плоский живот, тонкая талия, длинные ноги.

where i belong

Фото опубликовано Bella Hadid (@bellahadid)

Пляжный снимок меньше чем за сутки собрал более 560 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
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Источник:

"Сегодня"

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