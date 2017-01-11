20-летняя модель похвасталась идеальным телом в крохотном бикини
Пляжный снимок меньше чем за сутки собрал более 560 тысяч лайков
Американская модель Белла Хадид устроила себе пляжный отдых на Багамских островах. Солнечными снимками она поделилась в Instagram.
"Там, где я чувствую себя собой", – подписала она фото с пляжа.
На снимке 20-летняя модель, у которой прошлый год был очень удачным на различные проекты, похвасталась поклонникам своей идеальной фигурой: плоский живот, тонкая талия, длинные ноги.
Пляжный снимок меньше чем за сутки собрал более 560 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
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