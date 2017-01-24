20-летняя модель пришла на бал в прозрачном платье без лифчика (фото)
Компанию ей составила подруга и коллега Кендалл Дженнер, которая также известна своей любовью к прозрачным нарядам
Американская модель Белла Хадид, которая сейчас находится на пике популярности, умеет подогреть к себе интерес публики пикантными нарядами.
В Instagram появились снимки с нарядом модели, в котором она пришла на бал, устроенный французским Домом моды Christian Dior.
20-летняя девушка выбрала нежное платье из органзы бледно-голубого цвета, которое было щедро усыпано блестками. Вот только наряд был абсолютно прозрачным и модель решила обойтись без лифчика и засветила грудь.
Примечательно, что компанию ей составила подруга и коллега Кендалл Дженнер, которая также известна своей любовью к прозрачным нарядам, под которые она не надевает белье.
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