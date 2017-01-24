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20-летняя модель пришла на бал в прозрачном платье без лифчика (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7912/51_main.1485259477.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/51_tn.1485259477.jpg Звезды Компанию ей составила подруга и коллега Кендалл Дженнер, которая также известна своей любовью к прозрачным нарядам

20-летняя модель пришла на бал в прозрачном платье без лифчика (фото)

Сегодня, 14:09

Компанию ей составила подруга и коллега Кендалл Дженнер, которая также известна своей любовью к прозрачным нарядам

Модель любит пикантные наряды. Фото: AFP
Модель любит пикантные наряды. Фото: AFP

Американская модель Белла Хадид, которая сейчас находится на пике популярности, умеет подогреть к себе интерес публики пикантными нарядами.

В Instagram появились снимки с нарядом модели, в котором она пришла на бал, устроенный французским Домом моды Christian Dior.

‪January 23: #BellaHadid at the Dior Ball in Paris.‬

Фото опубликовано Hadid News (@hadidnews)

20-летняя девушка выбрала нежное платье из органзы бледно-голубого цвета, которое было щедро усыпано блестками. Вот только наряд был абсолютно прозрачным и модель решила обойтись без лифчика и засветила грудь.

#BellaHadid

Видео опубликовано Bella Hadid (@bellahnews)

Примечательно, что компанию ей составила подруга и коллега Кендалл Дженнер, которая также известна своей любовью к прозрачным нарядам, под которые она не надевает белье.
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Источник:

"Сегодня"

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