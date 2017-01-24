20-летняя модель пришла на бал в прозрачном платье без лифчика (фото)

Компанию ей составила подруга и коллега Кендалл Дженнер, которая также известна своей любовью к прозрачным нарядам

Американская модель Белла Хадид, которая сейчас находится на пике популярности, умеет подогреть к себе интерес публики пикантными нарядами.

В Instagram появились снимки с нарядом модели, в котором она пришла на бал, устроенный французским Домом моды Christian Dior.

‪January 23: #BellaHadid at the Dior Ball in Paris.‬ Фото опубликовано Hadid News (@hadidnews) Янв 24 2017 в 12:19 PST

20-летняя девушка выбрала нежное платье из органзы бледно-голубого цвета, которое было щедро усыпано блестками. Вот только наряд был абсолютно прозрачным и модель решила обойтись без лифчика и засветила грудь.

#BellaHadid Видео опубликовано Bella Hadid (@bellahnews) Янв 23 2017 в 10:34 PST

Примечательно, что компанию ей составила подруга и коллега Кендалл Дженнер, которая также известна своей любовью к прозрачным нарядам, под которые она не надевает белье.