21-летняя Кендалл Дженнер порадовала откровенным фото

Сегодня, 18:33

Младшая сестра Ким Кардашьян опубликовала снимок, на котором позирует в прозрачном кружевном боди ярко-розового цвета

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner
Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner

21-летняя модель Кендалл Дженнер поделилась с поклонниками на странице в Instagram откровенным фото. Младшая сестра Ким Кардашьян опубликовала снимок, на котором позирует в прозрачном кружевном боди ярко-розового цвета. Фото уже оценили более двех миллионов подписчиков.

Ранее Кендалл Дженнер снялась полностью обнаженной.
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"Сегодня"

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