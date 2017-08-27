21-летняя Кендалл Дженнер порадовала откровенным фото

21-летняя модель Кендалл Дженнер поделилась с поклонниками на странице в Instagram откровенным фото. Младшая сестра Ким Кардашьян опубликовала снимок, на котором позирует в прозрачном кружевном боди ярко-розового цвета. Фото уже оценили более двех миллионов подписчиков.

Ранее Кендалл Дженнер снялась полностью обнаженной.

Публикация от Kendall (@kendalljenner) Авг 24 2017 в 12:37 PDT

Публикация от Kendall (@kendalljenner) Авг 16 2017 в 8:26 PDT