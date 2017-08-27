21-летняя Кендалл Дженнер порадовала откровенным фото
Младшая сестра Ким Кардашьян опубликовала снимок, на котором позирует в прозрачном кружевном боди ярко-розового цвета
21-летняя модель Кендалл Дженнер поделилась с поклонниками на странице в Instagram откровенным фото. Младшая сестра Ким Кардашьян опубликовала снимок, на котором позирует в прозрачном кружевном боди ярко-розового цвета. Фото уже оценили более двех миллионов подписчиков.
Ранее Кендалл Дженнер снялась полностью обнаженной.
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