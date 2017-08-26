21-летняя модель снялась на яхте в микро-купальнике

Сегодня, 15:44

У испанской красотки более 5,2 млн подписчиков в Instagram

Йованна Вентура. Фото: instagram.com/yoventura
Йованна Вентура. Фото: instagram.com/yoventura

21-летняя профессиональная испанская фотомодель Йованна Вентура радует поклонников новыми откровенными фото и видео. На последних снимках красотка позирует в микро-купальнике.

Отметим, у испанской красотки более 5,2 млн подписчиков в Instagram.

Ранее 21-летняя модель прошлась по подиуму топлес.
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Источник:

"Сегодня"

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