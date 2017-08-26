21-летняя модель снялась на яхте в микро-купальнике
У испанской красотки более 5,2 млн подписчиков в Instagram
21-летняя профессиональная испанская фотомодель Йованна Вентура радует поклонников новыми откровенными фото и видео. На последних снимках красотка позирует в микро-купальнике.
Отметим, у испанской красотки более 5,2 млн подписчиков в Instagram.
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