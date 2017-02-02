21-летнюю супермодель подловили на улице в прозрачном нижнем белье (фото)

Сегодня, 10:01

Младшая сестра Ким Кардашьян, модель Кендалл Дженнер  приняла участие в оригинальной фотосессии

Кендалл Дженнер на показе Chanel. Фото: AFP
Кендалл Дженнер на показе Chanel. Фото: AFP

Супермодель и участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным фото.  Напомним, на страничку Дженнер подписано свыше 73 миллионов пользователей.

21-летняя сестра Ким Кардашьян приняла участие в оригинальной фотосессии. Кендалл позировала лежа на капоте автомобиля в откровенном нижнем белье.

Дженнер в прозрачном бюстгальтере с кружевом засветила пикантную часть груди. Модель похвасталась плоским животиком, держа в руках бейсбольную биту.

Всего за 20 минут смелый снимок собрал около 400 тысяч лайков.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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