21-летнюю супермодель подловили на улице в прозрачном нижнем белье (фото)

Супермодель и участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным фото. Напомним, на страничку Дженнер подписано свыше 73 миллионов пользователей.

21-летняя сестра Ким Кардашьян приняла участие в оригинальной фотосессии. Кендалл позировала лежа на капоте автомобиля в откровенном нижнем белье.

Дженнер в прозрачном бюстгальтере с кружевом засветила пикантную часть груди. Модель похвасталась плоским животиком, держа в руках бейсбольную биту.

Всего за 20 минут смелый снимок собрал около 400 тысяч лайков.

Фото: Instagram