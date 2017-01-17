22-летний Джастин Бибер показал свое влюбленное лицо (фото)

Последнее селфи певца собрало набрало уже 300 тысяч лайков

Канадский певец Джастин Бибер показал, как выглядит его лицо, когда он признается в любви.

Соответствующий снимок он опубликовал в Twitter.

Ранее Бибер прекратил использование Instagram, назвав его "адом", но продолжил активно использовать Twitter.

My I love you face pic.twitter.com/FjDaOjinwE — Justin Bieber (@justinbieber) 16 января 2017 г.

Примечательно, что последнее селфи певца собрало набрало уже 300 тысяч лайков.