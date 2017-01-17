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22-летний Джастин Бибер показал свое влюбленное лицо (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7889/48_main.1484646990.png http://www.segodnya.ua/img/article/7889/48_tn.1484646990.png Звезды Последнее селфи певца собрало набрало уже 300 тысяч лайков

22-летний Джастин Бибер показал свое влюбленное лицо (фото)

Сегодня, 18:45

Последнее селфи певца собрало набрало уже 300 тысяч лайков

Бибер любит делать селфи. Фото: instagram.com/justnbieber
Бибер любит делать селфи. Фото: instagram.com/justnbieber

Канадский певец Джастин Бибер показал, как выглядит его лицо, когда он признается в любви.

Соответствующий снимок он опубликовал в Twitter.

Ранее Бибер прекратил использование Instagram, назвав его "адом", но продолжил активно использовать Twitter.

Примечательно, что последнее селфи певца собрало набрало уже 300 тысяч лайков.         
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Источник:

"Сегодня"

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