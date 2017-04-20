22-летняя Сара Макдэниел – звезда Playboy с разноцветными глазами

Красавица с потрясающей фигурой и пухлыми губами родилась с гетерохромией - у девушки правый глаз желто-коричневый, а левый голубой

Героиня соцсетей – американская модель – Сара Макдэниел в прошлом году попала на обложку Playboy и прославилась. Красавица с потрясающей фигурой и пухлыми губами родилась с гетерохромией – у девушки правый глаз желто-коричневый, а левый голубой.

Также красотка известна тем, что снялась в музыкальных видеоклипах на песни Марка Ронсона и Кевина Паркера "Summer Breaking" и "Daffodils".