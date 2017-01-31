23-летняя модель обнажилась в Instagram (фото)
За жизнью Барбары Палвин в сети следят более 5 млн подписчиков
Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin
Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin
Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin
Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin
Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin
Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin
Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin
Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin
23-летняя венгерская топ-модель Барбара Палвин порадовала поклонников новыми чувственными фото в своем микроблоге в Instagram. На одном из снимков красотка позирует топлес.
За жизнью модели в сети следят более 5 млн подписчиков.
Напомним, ранее Барбара Палвин сделала римейк знаменитой сцены с Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт", в котором копирует сцену допроса героини.
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