23-летняя модель обнажилась в Instagram (фото)

Сегодня, 23:19

За жизнью Барбары Палвин в сети следят более 5 млн подписчиков


Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin

Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin

Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin

Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin

Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin

Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin

Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin

Барбара Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin

23-летняя венгерская топ-модель Барбара Палвин порадовала поклонников новыми чувственными фото в своем микроблоге в Instagram. На одном из снимков красотка позирует топлес.

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За жизнью модели в сети следят более 5 млн подписчиков.

Напомним, ранее Барбара Палвин сделала римейк знаменитой сцены с Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт", в котором  копирует сцену допроса героини.
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