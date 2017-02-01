25-летняя модель не вместила пышный бюст в декольте (фото)

Сегодня, 10:01

Эмили Ратаковски похвасталась сексуальным образом на вечеринке 

Эмили Ратаковски. Фото: AFP
Эмили Ратаковски. Фото: AFP

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась сексуальным образом на вечеринке журнала Harper's Bazaar в Лос-Анджелесе. В отеле Sunset Tower Hotel  был представлен составленный изданием в рамках празднования своего 150-летия список "150 самых модных женщин".

В список самых модных женщин мира по версии Harper's Bazaar вошли Ким Кардашьян, Леди Гага, Эмма Стоун, Амаль Клуни, Белла и Джиджи Хадид, Шарлиз Терон, Сальма Хайек, Сара Джессика Паркер и другие.

Для выхода в свет 25-летняя модель выбрала откровенный наряд от Cristina Ottaviano. Черно-белое платье на одно плечо подчеркнуло все достоинства фигуры Эмили. Ратаковски продемонстрировала обнаженный бюст, который не вместился в тесном декольте.

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Свой эффектный образ Эмили дополнила бордовой помадой и черными босоножками.

Фото: Instagram

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Фото: AFP 
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"Сегодня"

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