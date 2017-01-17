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26-летняя Эмма Уотсон отказалась от роли Золушки http://www.segodnya.ua/img/article/7890/61_main.1484659884.png http://www.segodnya.ua/img/article/7890/61_tn.1484659884.png Звезды Актриса также рассказала, что испытывала обеспокоенность в связи со сценарием "Красавицы и чудовища"

26-летняя Эмма Уотсон отказалась от роли Золушки

Сегодня, 15:39

Актриса также рассказала, что испытывала обеспокоенность в связи со сценарием "Красавицы и чудовища"

Уотсон посчитала Золушку недостаточно воодушевляющей ролевой моделью. Фото: instagram.com/emmawatson
Уотсон посчитала Золушку недостаточно воодушевляющей ролевой моделью. Фото: instagram.com/emmawatson

Британская актриса Эмма Уотсон отказалась от роли Золушки, пишет The Telegraph.

По данным издания, немного позже после этого артистке предложили сыграть Белль в "Красавице и чудовище".

Как рассказала Уотсон, она посчитала Золушку недостаточно воодушевляющей ролевой моделью. Актриса считает, что Белль гораздо больше отвечает ее принципам.

Позже Уотсон также рассказала, что изначально испытывала обеспокоенность в связи со сценарием "Красавицы и чудовища", но ей пообещали участие в создании героини.

"Она остается любопытной, участливой и открытой. И такую женщину я бы хотела воплотить в качестве ролевой модели при наличии выбора", – заявила актриса.

Как отмечает издание, в итоге Золушку сыграла звезда сериала "Аббатство Даунтон" Лили Джеймс.
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