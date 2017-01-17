26-летняя Эмма Уотсон отказалась от роли Золушки
Актриса также рассказала, что испытывала обеспокоенность в связи со сценарием "Красавицы и чудовища"
Британская актриса Эмма Уотсон отказалась от роли Золушки, пишет The Telegraph.
По данным издания, немного позже после этого артистке предложили сыграть Белль в "Красавице и чудовище".
Как рассказала Уотсон, она посчитала Золушку недостаточно воодушевляющей ролевой моделью. Актриса считает, что Белль гораздо больше отвечает ее принципам.
Позже Уотсон также рассказала, что изначально испытывала обеспокоенность в связи со сценарием "Красавицы и чудовища", но ей пообещали участие в создании героини.
"Она остается любопытной, участливой и открытой. И такую женщину я бы хотела воплотить в качестве ролевой модели при наличии выбора", – заявила актриса.
Как отмечает издание, в итоге Золушку сыграла звезда сериала "Аббатство Даунтон" Лили Джеймс.
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