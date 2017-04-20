26-летняя модель Джордан Данн восхищает длинными ногами

Сегодня, 07:15

Девушка – одна из самых известных девушек в Instagram, на ее профиль подписаны более 2,1 млн поклонников


Джордан Данн. Фото: instagram.com/jourdandunn

Джордан Данн. Фото: instagram.com/jourdandunn

Джордан Данн. Фото: instagram.com/jourdandunn

Джордан Данн. Фото: instagram.com/jourdandunn

Джордан Данн. Фото: instagram.com/jourdandunn

Джордан Данн. Фото: instagram.com/jourdandunn

Джордан Данн. Фото: instagram.com/jourdandunn

Джордан Данн. Фото: instagram.com/jourdandunn

Джордан Данн. Фото: instagram.com/jourdandunn

Джордан Данн. Фото: instagram.com/jourdandunn

Джордан Данн. Фото: instagram.com/jourdandunn

Джордан Данн. Фото: instagram.com/jourdandunn

Джордан Данн. Фото: instagram.com/jourdandunn

26-летнюю британскую модель Джордан Данн часто сравнивают с известной красоткой Наоми Кэмпбелл. Девушка – одна из самых известных девушек в Instagram, на ее профиль подписаны более 2,1 млн поклонников.

Помимо фотографий с показов мод, Данн публикует в своем профиле снимки с тренировок с тренажерном зале и с очаровательным сыном Райли.
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