26-летняя модель Джордан Данн восхищает длинными ногами

Девушка – одна из самых известных девушек в Instagram, на ее профиль подписаны более 2,1 млн поклонников

26-летнюю британскую модель Джордан Данн часто сравнивают с известной красоткой Наоми Кэмпбелл. Девушка – одна из самых известных девушек в Instagram, на ее профиль подписаны более 2,1 млн поклонников.

Помимо фотографий с показов мод, Данн публикует в своем профиле снимки с тренировок с тренажерном зале и с очаровательным сыном Райли.

Публикация от Jourdan Dunn (@jourdandunn) Янв 13 2017 в 10:10 PST