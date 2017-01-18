26-летняя певица оголила грудь в благодарность поклонникам (фото)
Пикантный снимок Риты меньше чем за сутки собрал более 213 тысяч лайков
Британская певица Рита Ора довольна своим успехом в Instagram, где ее поклонников становится все больше.
Об этом она написала в соцсети и выложила пикантный снимок в благодарность подписчикам.
"Спасибо вам огромное", – подписала Рита снимок, на котором позирует в прозрачном и довольно открытом лифчике. При этом на груди она написала цифру 11 млн, которая соответствует количеству подписчиков знаменитой блондинки.
Благодарственный снимок с оголенной грудью меньше чем за сутки собрал более 213 тысяч лайков.
Ранее 25-летняя модель и вовсе разделась в ванне в благодарность поклонникам.
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