26-летняя певица оголила грудь в благодарность поклонникам (фото)

Пикантный снимок Риты меньше чем за сутки собрал более 213 тысяч лайков

Британская певица Рита Ора довольна своим успехом в Instagram, где ее поклонников становится все больше.

Об этом она написала в соцсети и выложила пикантный снимок в благодарность подписчикам.

"Спасибо вам огромное", – подписала Рита снимок, на котором позирует в прозрачном и довольно открытом лифчике. При этом на груди она написала цифру 11 млн, которая соответствует количеству подписчиков знаменитой блондинки.

Благодарственный снимок с оголенной грудью меньше чем за сутки собрал более 213 тысяч лайков.

ROMA 17-1-17 This is for all 11M of you! Thank you so much! I have so much in store for you this year! Bring on 2017!!! Фото опубликовано Rita Ora (@ritaora) Янв 17 2017 в 8:04 PST

Ранее 25-летняя модель и вовсе разделась в ванне в благодарность поклонникам.