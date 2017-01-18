Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
26-летняя певица оголила грудь в благодарность поклонникам (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/54_main.1484735782.png http://www.segodnya.ua/img/article/7893/54_tn.1484735782.png Звезды Пикантный снимок Риты меньше чем за сутки собрал более 213 тысяч лайков

26-летняя певица оголила грудь в благодарность поклонникам (фото)

Сегодня, 12:39

Пикантный снимок Риты меньше чем за сутки собрал более 213 тысяч лайков

Рита часто публикует снимки в белье. Фото: instagram.com/ritaora
Рита часто публикует снимки в белье. Фото: instagram.com/ritaora

Британская певица Рита Ора довольна своим успехом в Instagram, где ее поклонников становится все больше.

Об этом она написала в соцсети и выложила пикантный снимок в благодарность подписчикам.

"Спасибо вам огромное", – подписала Рита снимок, на котором позирует в прозрачном и довольно открытом лифчике. При этом на груди она написала цифру 11 млн, которая соответствует количеству подписчиков знаменитой блондинки.

Благодарственный снимок с оголенной грудью меньше чем за сутки собрал более 213 тысяч лайков.

ROMA 17-1-17 This is for all 11M of you! Thank you so much! I have so much in store for you this year! Bring on 2017!!!

Фото опубликовано Rita Ora (@ritaora)

Ранее 25-летняя модель и вовсе разделась в ванне в благодарность поклонникам
фото, сутки, грудь, модель, блондинки, соцсети, певица, instagram, рита ора, снимок

Вы сейчас просматриваете новость "26-летняя певица оголила грудь в благодарность поклонникам (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Рита Ора. Фото: AFP

Певица Рита Ора засветила грудь в банном халате (фото)

21 Декабря 2016, 12:00

Кадр собрал свыше 200 тысяч лайков за 15 часов

Звезды

Рита любит пикантные наряды. Фото: AFP

Рита Ора похвасталась аппетитными формами в прозрачной блузе

18 Декабря 2016, 03:52

26-летняя певица выбрала наряд в черном цвете и подобрала правильное белье

Звезды

Хайди выглядит отлично. Фото: instagram.com/heidiklum

43-летняя супермодель полностью разделась ради съемки для календаря

12 Декабря 2016, 13:09

Черно-белый видеоролик с Хайди Клум всего за несколько дней собрал около трех тысяч просмотров

Звезды

Рита часто снимается в пикантных съемках. Фото: instagram.com/ritasuniverse

Рита Ора оголила грудь ради пикантной съемки для календаря

5 Декабря 2016, 08:39

26-летняя певица позирует в костюмах, которые очень похожи на национальные костюмы Германии

Звезды

Рита снялась в откровенной рекламе. Фото: instagram.com/ritaora

Аппетитная Рита Ора в белье снялась в рекламе

28 Октября 2016, 17:39

25-летняя певица показала плоды коллаборации с модным брендом белья и домашней одежды

Звезды

Рита любит странные наряды. Фото: instagram.com/ritaora

25-летняя певица пришла на встречу с подругой в прозрачной ночнушке и без белья

10 Октября 2016, 17:39

Образ Риты получился пошловатым из-за кружева на платье

Звезды

Рита Ора Фото: Instagram

Певица Рита Ора прогулялась по Нью-Йорку в костюме от украинского дизайнера (фото)

22 Августа 2016, 13:30

Певица порадовала эффектным образом

Звезды

Рита Ора показала странный образ. Фото: instagram.com/ritaora

Британская певица блеснула татуировкой возле груди в нелепом наряде

8 Августа 2016, 05:23

Ора решила не заморачиваться с подписью снимка

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.