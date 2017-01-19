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28-летняя модель похвасталась пышными формами в купальниках (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/71_main.1484764566.png http://www.segodnya.ua/img/article/7895/71_tn.1484764566.png Звезды Съемки проходили в Ангильи — самоуправляемой заморской территории Великобритании

28-летняя модель похвасталась пышными формами в купальниках (фото)

Сегодня, 07:40

Съемки проходили в Ангильи — самоуправляемой заморской территории Великобритании

Эшли активно снимается в различных фотосессиях. Фото: instagram.com/theashleygraham
Эшли активно снимается в различных фотосессиях. Фото: instagram.com/theashleygraham

Американская модель plus size Эшли Грэм активно начала 2017 год с различных съемок. Девушка поделилась в Instagram новой порцией снимков с пляжной сьемки.

На фото 28-летняя модель позирует в купальнике с флористическим рисунком на фоне небесно-голубого моря. Съемки проходили в Ангильи — самоуправляемой заморской территории Великобритании.

Just another day at the office

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Источник:

"Сегодня"

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