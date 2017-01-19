28-летняя модель похвасталась пышными формами в купальниках (фото)

Американская модель plus size Эшли Грэм активно начала 2017 год с различных съемок. Девушка поделилась в Instagram новой порцией снимков с пляжной сьемки.

На фото 28-летняя модель позирует в купальнике с флористическим рисунком на фоне небесно-голубого моря. Съемки проходили в Ангильи — самоуправляемой заморской территории Великобритании.