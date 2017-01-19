28-летняя модель похвасталась пышными формами в купальниках (фото)http://www.segodnya.ua/img/article/7895/71_main.1484764566.pnghttp://www.segodnya.ua/img/article/7895/71_tn.1484764566.png2017-01-19T07:40:51+02:00Звезды
Съемки проходили в Ангильи — самоуправляемой заморской территории Великобритании
28-летняя модель похвасталась пышными формами в купальниках (фото)
Сегодня, 07:40
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Съемки проходили в Ангильи — самоуправляемой заморской территории Великобритании
Американская модель plus size Эшли Грэм активно начала 2017 год с различных съемок. Девушка поделилась в Instagram новой порцией снимков с пляжной сьемки.
На фото 28-летняя модель позирует в купальнике с флористическим рисунком на фоне небесно-голубого моря. Съемки проходили в Ангильи — самоуправляемой заморской территории Великобритании.
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