28-летняя невеста Роба Кардашьян похвасталась большой грудью (фото)

Невеста звезды реалити-шоу Роба Кардашьян Блэк Чайна всего несколько месяцев назад стала мамой во второй раз. После рождения дочери пышнотелая красотка вернулась в привычный ритм жизни и стала сниматься в откровенных фотосессиях.

В Instagram она опубликовала несколько снимков с последней съемки.

Фото: instagram.com/blacchyna

На них 28 летняя Блэк позирует в комплекте нюдового цвета: короткий топ, юбка с завышенной талией и ассиметричным низом, и пальто с меховыми рукавами.

Фото: instagram.com/blacchyna

При этом топ Чайна выбрала не только короткий, а и с очень большими вырезами под руками, что оголяет грудь сбоку.

Фото: instagram.com/blacchyna

Свой образ она дополнила высокой прической и умеренным макияжем. А ее снимки оценили в более чем 260 тысяч лайков.

Ранее невеста Роба Кардашьян засветила грудь в откровенной фотосессии.