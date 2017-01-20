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28-летняя невеста Роба Кардашьян похвасталась большой грудью (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/46_main.1484899676.png http://www.segodnya.ua/img/article/7900/46_tn.1484899676.png Звезды Свой образ она дополнила высокой прической и умеренным макияжем

28-летняя невеста Роба Кардашьян похвасталась большой грудью (фото)

Сегодня, 10:09

Свой образ она дополнила высокой прической и умеренным макияжем

Блэк быстро вернулась в форму после родов. Фото: instagram.com/blacchyna
Блэк быстро вернулась в форму после родов. Фото: instagram.com/blacchyna

Невеста звезды реалити-шоу Роба Кардашьян Блэк Чайна всего несколько месяцев назад стала мамой во второй раз. После рождения дочери пышнотелая красотка вернулась в привычный ритм жизни и стала сниматься в откровенных фотосессиях.

В Instagram она опубликовала несколько снимков с последней съемки.

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Фото: instagram.com/blacchyna

На них 28 летняя Блэк позирует в комплекте нюдового цвета: короткий топ, юбка с завышенной талией и ассиметричным низом, и пальто с меховыми рукавами.

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Фото: instagram.com/blacchyna

При этом топ Чайна выбрала не только короткий, а и с очень большими вырезами под руками, что оголяет грудь сбоку.

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Фото: instagram.com/blacchyna

Свой образ она дополнила высокой прической и умеренным макияжем. А ее снимки оценили в более чем 260 тысяч лайков.

Ранее невеста Роба Кардашьян засветила грудь в откровенной фотосессии
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Источник:

"Сегодня"

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