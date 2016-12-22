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28-летняя топ-модель снялась полностью обнаженной для мужского журнала (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7819/65_main.1482402996.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/65_tn.1482402996.jpg Звезды Эльза Хоск показала сексуальную фигуру

28-летняя топ-модель снялась полностью обнаженной для мужского журнала (фото)

Сегодня, 13:10

Эльза Хоск показала сексуальную фигуру

Эльза Хоск. Фото: Instagram
Эльза Хоск. Фото: Instagram

Шведская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск порадовала откровенной фотосессией. 28-летняя Эльза приняла участие в съемке для французского мужского журнала Lui.

Пикантные кадры Хоск опубликовала на своей странице в Instagram.

Манекенщица снялась полностью обнаженной для обложки журнала, прикрыв грудь рукой. На втором снимке – ней лишь чулки.

Фотографом выступил Дэвид Белльмер. 

Lui

Фото опубликовано elsa hosk (@hoskelsa)

Lui

Фото опубликовано elsa hosk (@hoskelsa)

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Источник:

"Сегодня"

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