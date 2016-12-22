28-летняя топ-модель снялась полностью обнаженной для мужского журнала (фото)

Шведская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск порадовала откровенной фотосессией. 28-летняя Эльза приняла участие в съемке для французского мужского журнала Lui.

Пикантные кадры Хоск опубликовала на своей странице в Instagram.

Манекенщица снялась полностью обнаженной для обложки журнала, прикрыв грудь рукой. На втором снимке – ней лишь чулки.

Фотографом выступил Дэвид Белльмер.

Lui Фото опубликовано elsa hosk (@hoskelsa) Дек 19 2016 в 2:19 PST