28-летняя топ-модель снялась полностью обнаженной для мужского журнала (фото)
Эльза Хоск показала сексуальную фигуру
Шведская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск порадовала откровенной фотосессией. 28-летняя Эльза приняла участие в съемке для французского мужского журнала Lui.
Пикантные кадры Хоск опубликовала на своей странице в Instagram.
Манекенщица снялась полностью обнаженной для обложки журнала, прикрыв грудь рукой. На втором снимке – ней лишь чулки.
Фотографом выступил Дэвид Белльмер.
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