31-летняя модель не вместила грудь в комбинезон

31-летняя Крисси Тейген из тех моделей, которые гордятся своими женственными формами – сексуальными бедрами и привлекательной грудью. Неудивительно, что ей частенько предлагают рекламные контракты с брендами нижнего белья и купальников (вспомнить хотя бы прошлогодний горячий ролик для SI Swimsuit). И вот, девушка вновь напомнила подписчикам: ей есть что показать.

В своем Snapchat Тейген опубликовала видео, в котором пытается залезть в брючный комбинезон. "Отлично! У нас почти получилось!" – смеется Крисси, но "девочки" (так модель в шутку называет свою грудь) предательски выскакивают из наряда, – пишет peopletalk.

Кстати, за последний год грудь Тейген стала еще больше, чем раньше. Напомним, в апреле 2016 года у Крисси Тейген и ее супруга, музыканта Джона Ледженда родилась дочь Луна.

Крисси Тейген, Джон Ледженд и их дочь Луна

Крисси частенько попадает в неловкие ситуации. Например, на премию American Music Awards-2016 она пришла в платье с неприлично высоким разрезом и без белья, а на церемонии "Оскар-2017" модель уснула на плече мужа.

Крисси Тейген. Music Awards-2016

Ранее сообщалось, что 31-летняя модель полностью обнажилась в Instagram.