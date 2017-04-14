31-летняя модель не вместила грудь в комбинезон

Сегодня, 05:13

В своем Snapchat Тейген опубликовала видео, в котором пытается залезть в брючный комбинезон


31-летняя Крисси Тейген из тех моделей, которые гордятся своими женственными формами – сексуальными бедрами и привлекательной грудью. Неудивительно, что ей частенько предлагают рекламные контракты с брендами нижнего белья и купальников (вспомнить хотя бы прошлогодний горячий ролик для SI Swimsuit). И вот, девушка вновь напомнила подписчикам: ей есть что показать.

В своем Snapchat Тейген опубликовала видео, в котором пытается залезть в брючный комбинезон. "Отлично! У нас почти получилось!" – смеется Крисси, но "девочки" (так модель в шутку называет свою грудь) предательски выскакивают из наряда, – пишет peopletalk.

1492069322

Кстати, за последний год грудь Тейген стала еще больше, чем раньше. Напомним, в апреле 2016 года у Крисси Тейген и ее супруга, музыканта Джона Ледженда родилась дочь Луна. 

1485865739

Крисси Тейген, Джон Ледженд и их дочь Луна

Крисси частенько попадает в неловкие ситуации. Например, на премию American Music Awards-2016 она пришла в платье с неприлично высоким разрезом и без белья, а на церемонии "Оскар-2017" модель уснула на плече мужа.

1482252992-1159x800

Крисси Тейген. Music Awards-2016

1492068966

Ранее сообщалось, что 31-летняя модель полностью обнажилась в Instagram.
грудь, instagram, Крисси Тейген

Вы сейчас просматриваете новость "31-летняя модель не вместила грудь в комбинезон". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Крисси Тейген. Фото: AFP

Модель Крисси Тейген хочет быть суррогатной мамой для Ким Кардашьян

17 Ноября 2016, 18:00

Крисси Тейген и Джон Ледженд недавно впервые стали родителями

Звезды

Крисси Тейген. Фото: AFP

30-летняя модель извинилась за свой чересчур откровенный наряд (фото)

23 Ноября 2016, 15:00

Жена Джона Ледженда попала в пикантную ситуацию из-за смелого платья

Звезды

Крисси любит пикантные фотосессии. Кадр из видео

Крисси Тейген в сексуальном купальнике снялась в пикантном ролике для календаря

16 Декабря 2016, 13:39

31-летняя модель якобы занимается аэробикой, параллельно поедая еду из фаст-фуда

Звезды

Крисси Тейген. Фото: Instagram

У модели Крисси Тейген взлетела юбка на семейных каникулах

6 Января, 13:00

31-летняя модель вместе с мужем и маленькой дочерью Луной наслаждается отдыхом в теплых краях

Звезды

Крисси с дочкой на отдыхе. Фото: instagram.com/chrissyteigen

Модель Крисси Тейген отказалась от фотошопа и показала растяжки после родов

20 Января, 11:09

31-летняя модель, часто выбирает для выходов в свет очень откровенные наряды, которые выгодно подчеркивают ее стройные ноги

Звезды

Крисси Тейген. Фото: AFP

31-летняя модель оголила грудь ради съемки в журнале

16 Февраля, 15:40

За сутки видеоролики Крисси собрали более чем 8 миллионов просмотров

Звезды

Крисси Тейген. Фото: instagram.com/chrissyteigen

31-летняя модель полностью обнажилась в Instagram

18 Февраля, 04:26

Крисси Тейген позирует полностью обнаженной, сидя в кресле

Звезды

Крисси Тайген с мужем. Фото: AFP

Модель Крисси Тейген уснула на церемонии вручения премии "Оскар"

28 Февраля, 14:00

Четырехчасовая церемония вручения премии "Оскар" оказалась непосильной для Тейген

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования