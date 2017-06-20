32-летняя супермодель Даутцен Крез умилила нежными образами

Сегодня, 21:00

За жизнью знаменитой красотки следят более 5,4 млн подписчиков

Даутцен Крез. Фото: instagram.com/doutzen
Даутцен Крез. Фото: instagram.com/doutzen

32-летняя нидерландская супермодель Даутцен Крез поделилась с поклонниками на странице в Instagram новыми снимками.

На последних фото девушка позирует в нежных образах – ярко-оранжевом платье и полупрозрачных блузах.

Отметим, за жизнью знаменитой красотки следят более 5,4 млн подписчиков.
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"Сегодня"

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