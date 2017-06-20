32-летняя супермодель Даутцен Крез умилила нежными образами
За жизнью знаменитой красотки следят более 5,4 млн подписчиков
32-летняя нидерландская супермодель Даутцен Крез поделилась с поклонниками на странице в Instagram новыми снимками.
На последних фото девушка позирует в нежных образах – ярко-оранжевом платье и полупрозрачных блузах.
Отметим, за жизнью знаменитой красотки следят более 5,4 млн подписчиков.
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